Premiér: Je kľúčové,aby Meager splnila podmienky na viceguvernérku NBS

Bratislava 21. januára (TASR) - Pre premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) je kľúčové, aby štátna tajomníčka Ministerstva financií (MF) SR Dana Meager splnila podmienky na výkon funkcie viceguvernérky Národnej banky Slovenska (NBS).



Vymenovanie Meager do tejto funkcie schválila vláda ešte v decembri 2019. "Pre mňa je kľúčové, či pani Meager spĺňa podmienky na to, aby mohla byť vymenovaná. Mám za to, že keď ju Ministerstvo financií SR predložilo vláde ako kandidátku, že spĺňa všetky podmienky, ktoré sa kladú na nominanta, ktorý má byť zvolený," uviedol v utorok na tlačovej konferencii premiér.



Podľa jeho slov je teraz všetko v rukách parlamentu. "Ide o hlasovanie, či pani kandidátka získa alebo nezíska dostatočný počet hlasov poslancov. Mne neprináleží komentovať, ako dopadne hlasovanie v parlamente," dodal premiér.



Banková rada NBS má šesť členov. Tvoria ju guvernér, dvaja viceguvernéri a traja ďalší členovia. V súčasnosti nie je obsadené jedno miesto viceguvernéra, na ktoré by mala zasadnúť práve Meager. "Vzhľadom k tomu, že je nevyhnutné plynule zabezpečovať plnenie všetkých funkcií a úloh NBS, ktoré jej vyplývajú zo zákona, je potrebné doplniť neúplný počet členov Bankovej rady NBS," konštatuje sa vo vládnom návrhu na vymenovanie Meager, ktorý už schválila vláda.



Meager od roku 2016 pôsobí na MF SR ako štátna tajomníčka, v minulosti pôsobila aj vo funkcii viceprezidentky finančnej správy.



Vláda predtým do tejto funkcie navrhla Jozefa Hudáka. Toho sa však prezidentka Zuzana Čaputová rozhodla nevymenovať, pretože podľa nej nespĺňal viacero podmienok.