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Premiér: Je povinnosťou vlády vrátiť sa k projektu Tichý potok
Avizoval, že projekt vodnej nádrže predloží na rokovanie novej komisie pre vodu a sucho ako jeden z prvých bodov.
Autor TASR
Bratislava/Nitra 2. septembra (TASR) - Je povinnosťou slovenskej vlády vrátiť sa k myšlienke projektu Tichý potok. Uviedol to na brífingu v Nitre po výjazdovom rokovaní vládneho kabinetu predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD).
„Tak ako táto vláda mala odvahu povedať, že rozbehneme výrobu v Žiari nad Hronom, napríklad výrobu primárneho hliníka, ako sme mali odvahu a rozhodli sme o výstavbe nového jadrového bloku v Jaslovských Bohuniciach alebo mali sme odvahu na iné vážne rozhodnutia, tak chcem, aby výsledkom práce národnej komisie (pre vodu a sucho, pozn. TASR) bolo, že rozhodneme o výstavbe ďalšej obrovskej vodnej nádrže na východnom Slovensku,“ priblížil premiér.
Je podľa neho povinnosťou vlády vrátiť sa k myšlienke projektu Tichý potok. „Toto všetko je pripravené po dokumentačnej stránke. My musíme mať odvahu hľadať riešenia. Nemôžeme stále len pozerať, čo povie nejaký zelený aktivista. Jednoducho to nie je možné. A nemôže sa stať, že nejaký hokejista má niekde postavenú chatu a zastaví proces výstavby nejakého projektu. To jednoducho nejde,“ povedal.
„Je mi ľúto, že keď robíme obrovské projekty, tak sa to dotýka aj ľudí, ak sa má postaviť obrovská zásobáreň pitnej vody na východnom Slovensku. Máme tam len Starinu. My musíme konať. Preto si myslím, že sa treba vrátiť k tomuto obrovskému projektu,“ zdôraznil.
Avizoval, že projekt vodnej nádrže predloží na rokovanie novej komisie pre vodu a sucho ako jeden z prvých bodov. „Prehodnotíme, v akom stave je príprava, aké by bolo možné financovanie. Ak padne definitívne rozhodnutie, tak vás určite budeme o tom informovať. Ale minimálne dnes oznamujem, že navrhnem, aby sme sa opätovne vrátili k tomuto projektu a začali ho postupne prerokovávať a pripravovať, ak sa ukáže ako zrealizovateľný,“ dodal Fico.
„Tak ako táto vláda mala odvahu povedať, že rozbehneme výrobu v Žiari nad Hronom, napríklad výrobu primárneho hliníka, ako sme mali odvahu a rozhodli sme o výstavbe nového jadrového bloku v Jaslovských Bohuniciach alebo mali sme odvahu na iné vážne rozhodnutia, tak chcem, aby výsledkom práce národnej komisie (pre vodu a sucho, pozn. TASR) bolo, že rozhodneme o výstavbe ďalšej obrovskej vodnej nádrže na východnom Slovensku,“ priblížil premiér.
Je podľa neho povinnosťou vlády vrátiť sa k myšlienke projektu Tichý potok. „Toto všetko je pripravené po dokumentačnej stránke. My musíme mať odvahu hľadať riešenia. Nemôžeme stále len pozerať, čo povie nejaký zelený aktivista. Jednoducho to nie je možné. A nemôže sa stať, že nejaký hokejista má niekde postavenú chatu a zastaví proces výstavby nejakého projektu. To jednoducho nejde,“ povedal.
„Je mi ľúto, že keď robíme obrovské projekty, tak sa to dotýka aj ľudí, ak sa má postaviť obrovská zásobáreň pitnej vody na východnom Slovensku. Máme tam len Starinu. My musíme konať. Preto si myslím, že sa treba vrátiť k tomuto obrovskému projektu,“ zdôraznil.
Avizoval, že projekt vodnej nádrže predloží na rokovanie novej komisie pre vodu a sucho ako jeden z prvých bodov. „Prehodnotíme, v akom stave je príprava, aké by bolo možné financovanie. Ak padne definitívne rozhodnutie, tak vás určite budeme o tom informovať. Ale minimálne dnes oznamujem, že navrhnem, aby sme sa opätovne vrátili k tomuto projektu a začali ho postupne prerokovávať a pripravovať, ak sa ukáže ako zrealizovateľný,“ dodal Fico.