Premiér: Jediný, kto vie zabezpečiť rýchlu výstavbu reaktora, sú USA

Bratislava 17. mája (TASR) - Pri posudzovaní pomeru ceny, kvality a bezpečnosti by pri výbere dodávateľa výstavby nového jadrového reaktora zvíťazilo Rusko, no vzhľadom na politickú situáciu by sa táto voľba nedala zrealizovať. Preto jediný, kto v súčasnosti dokáže zabezpečiť rýchlu výstavbu nového jadrového reaktora, sú USA. V súvislosti s nedávnym rokovaním so zástupcami spoločnosti Westinghouse to v sobotu v relácii STVR Sobotné dialógy povedal premiér Robert Fico (Smer-SD).



„Urobíte si zoznam, priorita, poviete si, kvalita, cena, bezpečnosť, viete, kto vyhrá? Vyhrá Ruská federácia,“ uviedol Fico. „Keby sme pristúpili k takémuto rozhodnutiu, tak by nám v tom zabránili, nepochybne nám v tom zabránili. Musíme hľadať iného partnera. Myslíme si, že jediný, kto je dnes schopný doručiť výsledok v podobe rýchlej výstavby takéhoto bloku, jediný v tomto okamihu, sú Spojené štáty americké,“ dodal premiér.



I keď o dodávateľovi ani o spôsobe financovania zatiaľ vláda nerozhodla, podľa predsedu vlády by mohlo ísť o tlakovodný jadrový reaktor AP1000 spoločnosti Westinghouse Electric s výkonom 1250 megawattov. Podľa premiéra by mohli byť lídrom projektu za viac ako desať miliárd eur Spojené štáty, ktoré by v optimálnom prípade spolupracovali na výstavbe aj s ďalšími krajinami so skúsenosťou v oblasti jadrových technológií, ako sú Francúzsko, Južná Kórea a po ukončení konfliktu na Ukrajine aj Rusko.



Premiér kritizoval zámer Európskej únie zakázať dodávky zemného plynu, ropy a paliva do jadrových elektrární z Ruska. „Zatiaľ je na stole iba stratégia Európskej komisie, ktorú ja označujem za stratégiu, ktorá je ideologická, politická, škodlivá pre konkurencieschopnosť Európskej únie, a bude zvyšovať ceny energií,“ upozornil Fico. Predseda vlády chce koordinovať postoje k navrhovaným obmedzeniam s ďalšími krajinami, ktoré dovážajú ruské palivá. Okrem iného upozornil na platnú zmluvu Slovenska s ruským Gazpromom, ktorá predpokladá platby za plyn až do roku 2035 aj v prípade, že ho Slovensko nebude odoberať.