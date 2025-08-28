< sekcia Ekonomika
Premiér: Koaličná rada o konsolidácii bude pokračovať v pondelok
Fico po stredajšom (27. 8.) výjazdovom rokovaní vlády v Senici uviedol, že vládna koalícia je momentálne v záverečnej časti diskusie o konsolidácii verejných financií na budúci rok.
Autor TASR
Bratislava 28. augusta (TASR) - Koaličná rada pokračovala rokovaním o ozdravovaní verejných financií zoštíhľovaním štátu a znižovaním jeho spotreby. Príslušné rezorty dostali konkrétne pokyny. Koaličná rada bude pokračovať v pondelok (1. 9.) o 12.00 h. Uviedol to vo štvrtok premiér Robert Fico (Smer-SD) na sociálnej sieti po štvrtkovom rokovaní koaličnej rady.
Fico po stredajšom (27. 8.) výjazdovom rokovaní vlády v Senici uviedol, že vládna koalícia je momentálne v záverečnej časti diskusie o konsolidácii verejných financií na budúci rok. Väčšina opatrení je už dohodnutá, diskutuje sa teraz o tom, v akej miere sa má na konsolidácii podieľať štát. Premiér zároveň odmietol, že by boli rokovania zaseknuté na téme vyšších výdavkov Ministerstva obrany SR, ako to skôr naznačoval predseda koaličného Hlasu-SD a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok.
Koalícia sa snaží nájsť zhodu na posledných konsolidačných opatreniach pre budúci rok. Opatrenia sú rozdelené na výdavkovú a príjmovú časť, pričom treťou oblasťou je šetrenie na výdavkoch na strane štátu. Uviedol to v pondelok (25. 8.) po zasadnutí koaličnej rady minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD).
