< sekcia Ekonomika
Premiér: Koaličná rada sa dohodla na ďalšom postupe konsolidácie
Na najbližšiu vládu Kamenický nepredloží žiaden materiál, ktorý by sa týkal konsolidácie.
Autor TASR
Bratislava 18. augusta (TASR) - Koaličná rada v pondelok prijala ďalšie rozhodnutia o riešení konsolidácie verejných financií pre rok 2026. Koalícia sa drží zásady, že konsolidácia by mala byť rovnocenne znášaná štátom, podnikateľským sektorom a občanmi, uviedol v pondelok po zasadnutí koaličnej rady na sociálnej sieti premiér Robert Fico (Smer-SD). V rokovaniach bude koaličná rada pokračovať v stredu (20. 8.).
„Koaličná rada sa zároveň dohodla, že o záveroch, pokiaľ ide o konsolidáciu, bude verejne informovať až vtedy, keď dosiahne úplnú dohodu,“ uviedol Fico.
Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) uviedol, že vládna koalícia sa zhodla na prvých dvoch desiatkach opatrení a je tak podľa neho približne za polovicou potrebných zmien.
Na najbližšiu vládu tak Kamenický nepredloží žiaden materiál, ktorý by sa týkal konsolidácie. Aby mohol byť schválený štátny rozpočet v novembri, musia byť podľa Kamenického materiály schválené vládou najneskôr začiatkom septembra. Minister konkrétne opatrenia odmietol zverejniť a nespresnil ani sumu, ktorej by sa mala konsolidácia týkať.
„Koaličná rada sa zároveň dohodla, že o záveroch, pokiaľ ide o konsolidáciu, bude verejne informovať až vtedy, keď dosiahne úplnú dohodu,“ uviedol Fico.
Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) uviedol, že vládna koalícia sa zhodla na prvých dvoch desiatkach opatrení a je tak podľa neho približne za polovicou potrebných zmien.
Na najbližšiu vládu tak Kamenický nepredloží žiaden materiál, ktorý by sa týkal konsolidácie. Aby mohol byť schválený štátny rozpočet v novembri, musia byť podľa Kamenického materiály schválené vládou najneskôr začiatkom septembra. Minister konkrétne opatrenia odmietol zverejniť a nespresnil ani sumu, ktorej by sa mala konsolidácia týkať.