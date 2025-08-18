Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 18. august 2025
< sekcia Ekonomika

Premiér: Koaličná rada sa dohodla na ďalšom postupe konsolidácie

.
Na snímke predseda vlády SR Robert Fico (SMER-SD) počas tlačovej konferencie k aktuálnej politickej situácii v Bratislave v piatok 15. augusta 2025. Foto: TASR – Jakub Kotian

Na najbližšiu vládu Kamenický nepredloží žiaden materiál, ktorý by sa týkal konsolidácie.

Autor TASR
Bratislava 18. augusta (TASR) - Koaličná rada v pondelok prijala ďalšie rozhodnutia o riešení konsolidácie verejných financií pre rok 2026. Koalícia sa drží zásady, že konsolidácia by mala byť rovnocenne znášaná štátom, podnikateľským sektorom a občanmi, uviedol v pondelok po zasadnutí koaličnej rady na sociálnej sieti premiér Robert Fico (Smer-SD). V rokovaniach bude koaličná rada pokračovať v stredu (20. 8.).

Koaličná rada sa zároveň dohodla, že o záveroch, pokiaľ ide o konsolidáciu, bude verejne informovať až vtedy, keď dosiahne úplnú dohodu,“ uviedol Fico.

Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) uviedol, že vládna koalícia sa zhodla na prvých dvoch desiatkach opatrení a je tak podľa neho približne za polovicou potrebných zmien.

Na najbližšiu vládu tak Kamenický nepredloží žiaden materiál, ktorý by sa týkal konsolidácie. Aby mohol byť schválený štátny rozpočet v novembri, musia byť podľa Kamenického materiály schválené vládou najneskôr začiatkom septembra. Minister konkrétne opatrenia odmietol zverejniť a nespresnil ani sumu, ktorej by sa mala konsolidácia týkať.
.

Neprehliadnite

Hejková pokračuje v USK Praha ako hlavná tímová poradkyňa

SMUTNÁ SPRÁVA: Vo veku 91 rokov zomrel slovenský herec Oldo Hlaváček

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Vonku je ako v saune. Dokedy to takto bude?

OTESTUJTE SA: Máte dobrý všeobecný prehľad o Slovensku?