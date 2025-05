Premiér: Konsolidácia zostáva mimoriadnou prioritou súčasnej vlády

Bratislava 15. mája (TASR) - Konsolidácia zostáva mimoriadnou prioritou súčasnej vlády. Uviedol to okrem iného na štvrtkovom zhromaždení delegátov Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) predseda vlády Robert Fico (Smer-SD).



„Jednou z mojich priorít je odovzdať verejné financie v normálnom stave. Ja teraz nehovorím o perfektnom stave, hovorím o normálnom stave. Preto mi dovoľte, aby som zaradil do priorít, o ktorých hovoril pán predseda SOPK, aj prioritu ďalšieho ozdravovania verejných financií,“ podčiarkol premiér.



„Nechcite odo mňa ako ľavicového politika, aby som prenášal ťarchu konsolidácie len smerom na verejnosť v podobe zvyšovania dane z pridanej hodnoty (DPH), možno v podobe zvyšovania spotrebných daní, daní z nehnuteľností. Hľadali sme určitú rovnováhu a tá rovnováha, bohužiaľ, na vašej strane je reprezentovaná daňou, ktorá je dnes predmetom veľkej kritiky a veľkých diskusií (daňou z finančných transakcií, pozn. TASR),“ povedal.



Vláda je podľa jeho slov pripravená o transakčnej dani ďalej diskutovať, hľadať technické riešenia, ak niekde spôsobuje ťažkosti. „Momentálne však nemáme alternatívu, ktorá by nám ponúkla 700 miliónov eur. To je výstup, ktorý očakávame z realizácie transakčnej dane,“ podčiarkol.



Konsolidácia podľa jeho slov bude teda pokračovať aj tento rok. „Máme na stole niekoľko opatrení, o ktorých budú verejnosť včas informovaná,“ poznamenal.



„Konsolidácia nás mimoriadne zaťažuje, pretože namiesto toho, aby sme hľadali zdroje na rozvoj tejto krajiny, rozmýšľame, kde škrtať a čo zobrať. Sú ministerstvá, kde obligatórne výdavky predstavujú až 95 %. Ideme dolu s deficitom, držíme verejný dlh na udržateľnej úrovni a predovšetkým chceme, aby táto konsolidácia bola opäť vyvážená a aby sa dotkla všetkých sfér spoločenského života,“ dodal predseda vlády SR.