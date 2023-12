Premiér: Konsolidácii má pomôcť rast ekonomiky aj investície

Bratislava 28. decembra (TASR) - Podpora hospodárskeho rastu, zahraničných investícií, využívanie všetkých dostupných zdrojov vrátane projektov verejno-súkromného partnerstva (PPP). Toto všetko by malo v ďalších rokoch pomôcť ozdraveniu verejných financií, uviedol v rozhovore pre TASR premiér Robert Fico (Smer-SD). Tempo konsolidácie bude pritom pravdepodobne potrebné zrýchliť na 1 % hrubého domáceho produktu (HDP) ročne.



Pripomenul, že aj podľa hodnotenia Európskej únie (EÚ) zdedila nová vláda najhoršie verejné financie v celej EÚ. V rozpočte na budúci rok, ktorý už schválil parlament, kabinet podľa Fica splnil sľub o znižovaní deficitu o 0,5 percentuálneho bodu (p. b.). Klesnúť by mal na necelých 6 % HDP. V takomto tempe by vláda chcela pokračovať aj ďalej.



"My by sme radi pokračovali v pomalej konsolidácii o 0,5 %, ale začína sa znovu po covide zobúdzať EÚ. Úradníci musia stále niečo vymýšľať, tak je hrozba, že nás budú tlačiť do konsolidácie rýchlejšej, ako je 0,5 %," upozornil predseda vlády s tým, že by to mohlo byť až 1 %. "Na to je odpoveď taká, že my sa vždy budeme pozerať na vysokopríjmové oblasti. Aj preto, hoci to vyvoláva nevôľu v bankovom sektore, sme výrazne siahli na nadštandardné zisky bankového sektora," doplnil Fico.



V roku 2024 má vláda podľa neho ambíciu "naštartovať" všetky zdroje, ktoré sú k dispozícii. "Nehovorím len o zdrojoch vnútorných v štátnom rozpočte, o zdrojoch, ktoré máme z európskych fondov alebo z plánu obnovy. Hovorím o investíciách, hovorím o iných veciach. Hľadáme PPP projekty," priblížil s tým, že má z minulosti veľmi dobré skúsenosti s týmto typom projektov. Okrem investícií do infraštruktúry sa preto uvažuje o ich využití napríklad aj pri modernizácii nemocníc.



Zlepšovaniu verejných financií by mal pomôcť aj výraznejší rast slovenskej ekonomiky. "My chceme získavať dodatočné zdroje v roku 2024, ktoré by sme mohli potrebovať aj na konsolidáciu, predovšetkým pumpovaním hospodárskeho rastu. Toto je naša cesta. Nepôjdeme cestou škrtov v sociálnom štáte, to je princíp, ktorý budeme dodržiavať," avizoval Fico.



Dôležité bude podľa neho lákať na Slovensko zahraničné investície. Preto aj svoje pracovné cesty bude plánovať len do krajín, kde bude cítiť šancu na získanie investícií. "Ja pôjdem len tam, kde cítim, že bude šanca nájsť nejakých vhodných investorov pre Slovensko. Toto je recept na rok 2024," dodal premiér.