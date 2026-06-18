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Premiér: Krajiny V4 sa zamerajú na konkurencieschopnosť a ceny energií
Fico vo videoodkaze nahranom tesne po rokovaní lídrov V4 spresnil, že debaty trvali iba niekoľko minút, boli však „mimoriadne dôležité“.
Autor TASR
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Brusel 18. júna (TASR) - Krátke koordinačné stretnutie predsedov vlád krajín Vyšehradskej štvorky (V4) na úvod júnového samitu EÚ v Bruseli bolo krátke, ale vecné a zamerané na otázky konkurencieschopnosti a energií. Uviedol to slovenský premiér Robert Fico (Smer-SD) po skončení tohto stretnutia, informuje spravodajca TASR.
Fico vo videoodkaze nahranom tesne po rokovaní lídrov V4 spresnil, že debaty trvali iba niekoľko minút, boli však „mimoriadne dôležité“ a potvrdili, že existuje „eminentný záujem tento formát oživiť v maximálnej možnej miere“.
„Dohodli sme sa, že aj rokovanie v Budapešti bude tak vecné, ako sa len dá. A je dobré, že sme si dnes už aj povedali, aké sú naše spoločné priority. Je to predovšetkým otázka konkurencieschopnosti a vysokých cien energií. Tu máme rovnaký názor, čiže budeme vystupovať spoločne,“ odkázal premiér. Zároveň vyjadril nádej, že ak takto bude pokračovať V4 aj ďalej, tak premiéri vo štvrtok v Bruseli „urobili kus dobrej roboty“.
Fico mal po stretnutí s premiérmi susedných krajín dohodnuté rokovania s lídrami členských krajín EÚ združených v takzvanej skupine priateľov kohézie, ktoré sa snažia o rovnaký cieľ, a to aby v budúcom dlhodobom rozpočte EÚ na roky 2028 - 2034 bolo vyčlenených dostatok financií na politiku súdržnosti a tiež na spoločnú poľnohospodársku politiku.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Fico vo videoodkaze nahranom tesne po rokovaní lídrov V4 spresnil, že debaty trvali iba niekoľko minút, boli však „mimoriadne dôležité“ a potvrdili, že existuje „eminentný záujem tento formát oživiť v maximálnej možnej miere“.
„Dohodli sme sa, že aj rokovanie v Budapešti bude tak vecné, ako sa len dá. A je dobré, že sme si dnes už aj povedali, aké sú naše spoločné priority. Je to predovšetkým otázka konkurencieschopnosti a vysokých cien energií. Tu máme rovnaký názor, čiže budeme vystupovať spoločne,“ odkázal premiér. Zároveň vyjadril nádej, že ak takto bude pokračovať V4 aj ďalej, tak premiéri vo štvrtok v Bruseli „urobili kus dobrej roboty“.
Fico mal po stretnutí s premiérmi susedných krajín dohodnuté rokovania s lídrami členských krajín EÚ združených v takzvanej skupine priateľov kohézie, ktoré sa snažia o rovnaký cieľ, a to aby v budúcom dlhodobom rozpočte EÚ na roky 2028 - 2034 bolo vyčlenených dostatok financií na politiku súdržnosti a tiež na spoločnú poľnohospodársku politiku.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)