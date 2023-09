Premiér: Minimálna konsolidácia bude 3 %, optimálna 5 % HDP

Bratislava 20. septembra (TASR) - Minimálne potrebná konsolidácia v nasledujúcich štyroch rokoch sú 3 % hrubého domáceho produktu (HDP), alebo 0,75 % HDP ročne. Optimálne číslo je skôr bližšie k 5 % HDP, uviedol v stredu po rokovaní vlády dočasne poverený premiér Ľudovít Ódor. Avizoval, že konkrétne možnosti, ako by to mohla budúca vláda vyskladať z rôznych zdrojov podľa vlastných priorít, predstaví jeho kabinet do dvoch týždňov.







