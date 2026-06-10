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Premiér: MIRRI bude viesť dialóg o Slovensko.sk na dvoch úrovniach
Premiér poznamenal, že vláda hľadá všetky riešenia, pokiaľ ide o financovanie projektu portálu.
Autor TASR
Bratislava 10. júna (TASR) - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR bude viesť odborný dialóg týkajúci sa Ústredného portálu verejnej správy Slovensko.sk na dvoch úrovniach, a to na expertnej úrovni a na úrovni ministerskej. Uviedol to po stredajšom rokovaní vlády premiér Robert Fico (Smer-SD).
„Dohodli sme sa, že MIRRI bude viesť veľmi intenzívny odborný dialóg na dvoch úrovniach. Prvá úroveň bude úroveň expertná, kde sa musia zhodnúť experti zo zložiek, ako je Národný bezpečnostný úrad, Slovenská informačná služba, Vojenské spravodajstvo s expertami z Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (NASES) alebo priamo z ministerstva, aby stanovili skutočnú kvalitu tohto portálu, kde sa nachádzame a čo tento systém vyžaduje. To je tak vážna téma, že o tom nemôže vláda rokovať, pretože to je príliš technická a odborná diskusia, aby mohla byť priamo predmetom rokovania vlády. Musia nám dať spoločné stanovisko,“ priblížil Fico.
Paralelne s tým budú podľa neho rokovať predstavitelia ministerstva školstva, pretože minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) zastupuje plán obnovy a ministerstva financií. „Potom k tomu prídu aj predstavitelia ministerstva investícií a ešte aj ministerstva obrany, aby našli finančný recept, čo všetko treba použiť na naplnenie tých cieľov, ktoré prinesie expertízna dohoda všetkých predstaviteľov. Takže vítam tento postup. Je otvorený, je transparentný. Je to veľmi správne, že takto postupujeme a som rád, že takéto prístupy máme, pretože to zvyšuje dôveru vo vnútri vlády SR,“ spresnil.
„My si všetci uvedomujeme, že tento portál je v stave, keď vyžaduje nevyhnutné zásahy, aby bol funkčný, aby sa nám nestalo, že v nejakom okamihu nám skolabuje. To by spôsobilo pomerne veľké ťažkosti. Na jednej strane musíme ustáliť, aký je skutočný stav celého portálu, aký je nevyhnutný minimálny objem finančných prostriedkov, ktoré musíme vložiť na modernizáciu a záchranu tohto systému pred kolapsom,“ doplnil.
Premiér poznamenal, že vláda hľadá všetky riešenia, pokiaľ ide o financovanie projektu portálu. „Pôjde o kombináciu zdrojov z plánu obnovy, ďalej sú to zdroje, ktoré má k dispozícii samotné MIRRI. My si uvedomujeme, že pokiaľ by to bolo nevyhnutné, tak sa musia nájsť aj iné zdroje, pretože fungovanie tohto portálu je mimoriadne dôležité,“ dodal predseda vlády.
Občianske združenie Slovensko.Digital pozitívne vníma nedávne pozastavenie podpisu zmlúv zo strany ministra investícií na základe výzvy dozornej rade NASES. Združenie však apeluje na to, aby sa debata o investícii presahujúcej 90 miliónov eur okamžite vrátila z politickej do odbornej roviny. Verejnosť musí byť dopodrobna informovaná o záveroch expertíznej správy a vláda by mala zaviazať vedenie NASES k transparentnému postupu.
„Dohodli sme sa, že MIRRI bude viesť veľmi intenzívny odborný dialóg na dvoch úrovniach. Prvá úroveň bude úroveň expertná, kde sa musia zhodnúť experti zo zložiek, ako je Národný bezpečnostný úrad, Slovenská informačná služba, Vojenské spravodajstvo s expertami z Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (NASES) alebo priamo z ministerstva, aby stanovili skutočnú kvalitu tohto portálu, kde sa nachádzame a čo tento systém vyžaduje. To je tak vážna téma, že o tom nemôže vláda rokovať, pretože to je príliš technická a odborná diskusia, aby mohla byť priamo predmetom rokovania vlády. Musia nám dať spoločné stanovisko,“ priblížil Fico.
Paralelne s tým budú podľa neho rokovať predstavitelia ministerstva školstva, pretože minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) zastupuje plán obnovy a ministerstva financií. „Potom k tomu prídu aj predstavitelia ministerstva investícií a ešte aj ministerstva obrany, aby našli finančný recept, čo všetko treba použiť na naplnenie tých cieľov, ktoré prinesie expertízna dohoda všetkých predstaviteľov. Takže vítam tento postup. Je otvorený, je transparentný. Je to veľmi správne, že takto postupujeme a som rád, že takéto prístupy máme, pretože to zvyšuje dôveru vo vnútri vlády SR,“ spresnil.
„My si všetci uvedomujeme, že tento portál je v stave, keď vyžaduje nevyhnutné zásahy, aby bol funkčný, aby sa nám nestalo, že v nejakom okamihu nám skolabuje. To by spôsobilo pomerne veľké ťažkosti. Na jednej strane musíme ustáliť, aký je skutočný stav celého portálu, aký je nevyhnutný minimálny objem finančných prostriedkov, ktoré musíme vložiť na modernizáciu a záchranu tohto systému pred kolapsom,“ doplnil.
Premiér poznamenal, že vláda hľadá všetky riešenia, pokiaľ ide o financovanie projektu portálu. „Pôjde o kombináciu zdrojov z plánu obnovy, ďalej sú to zdroje, ktoré má k dispozícii samotné MIRRI. My si uvedomujeme, že pokiaľ by to bolo nevyhnutné, tak sa musia nájsť aj iné zdroje, pretože fungovanie tohto portálu je mimoriadne dôležité,“ dodal predseda vlády.
Občianske združenie Slovensko.Digital pozitívne vníma nedávne pozastavenie podpisu zmlúv zo strany ministra investícií na základe výzvy dozornej rade NASES. Združenie však apeluje na to, aby sa debata o investícii presahujúcej 90 miliónov eur okamžite vrátila z politickej do odbornej roviny. Verejnosť musí byť dopodrobna informovaná o záveroch expertíznej správy a vláda by mala zaviazať vedenie NASES k transparentnému postupu.