Premiér: Na IT riešeniach pre štát bude pracovať štátny softvérový dom

Košice 24. júla (TASR) – Vláda chce vytvoriť štátnu spoločnosť so sídlom v Košiciach zameranú na informačné technológie a riešenie IT projektov. Pracovať bude pre potreby štátu, pričom cieľom je ušetriť peniaze, zásadne zlepšiť služby občanom a očistiť informatizáciu od korupcie. V Košiciach o tom v piatok informovali premiér Igor Matovič (OĽaNO) a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí).



"Máme úmysel založiť štátny softvérový dom alebo software house s cieľom, aby pre štát robili tí najlepší z programátorov, akí na Slovensku sú k dispozícii. V tomto prípade sa nám ponúka možnosť, že by sme dokázali prebrať v podstate komplet všetkých zamestnancov jednej špičkovej softvérovej firmy, ktorí by mohli tvoriť základ takejto softvérovej obnovy štátu," uviedol Matovič pre novinárov.



Spolu s Remišovou sa pritom stretol so zamestnancami IT firmy Wirecard Slovakia. Tá sa dostala do problémov potom, ako jej materská spoločnosť Wirecard, sídliaca v Mníchove, v júni oznámila insolventnosť a požiadala súd o ochranu pred veriteľmi. Predstavitelia slovenskej vlády ponúkli zhruba trom stovkám zamestnancov košickej firmy prechod do štátnych služieb. Ich reakcie označil Matovič za optimistické. Štátny IT subjekt by pritom podľa Matoviča mohol ďalej zvyšovať počet odborníkov vo svojich radoch. "Možno na konci to budú tisícky ľudí, ktorí budú pracovať pre štát, ale v Košiciach, ktoré budú také informačné srdce Slovenska," povedal.



Podľa Remišovej by bolo ideálne, ak by štátny IT podnik vznikol do 1. septembra. "Budeme robiť kroky k založeniu tejto spoločnosti a, samozrejme, chceme urobiť všetko pre to, aby to boli funkčné celé tímy, aby sa mohli čo najskôr pustiť do práce. Tých projektov a práce na štátnom IT je obrovské množstvo. Len teraz sú v zásobníku projekty za 700 miliónov eur, ktoré sa pôvodne mali všetky riešiť externými dodávateľmi. Keby sme len malú časť dokázali riešiť interne, tak štátu ušetríme obrovské peniaze," povedala. Štátnych IT špecialistov je, samozrejme, podľa nej potrebné aj primerane zaplatiť.