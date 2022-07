Premiér: Na príjmy z emisií naviazali minulé vlády nesúvisiace výdavky

Bratislava 22. júla (TASR) – I keď je v Environmentálnom fonde v súčasnosti dostatok prostriedkov, predchádzajúce vlády na príjmy vyberané štátom z emisných povoleniek naviazali výdavky, ktoré nesúvisia s funkciou Envirofondu. Pokiaľ sa tieto výdavky nezrušia alebo sa na ne nenájde iné krytie, nepodarí sa vláde nastaviť fungovanie Envirofondu do budúcnosti. Po piatkovom rokovaní s prezidentkou Zuzanou Čaputovou to povedal premiér Eduard Heger (OĽANO). Nastavenie Environdu má vplyv aj na refundáciu prenesených nákladov na emisie pre energeticky náročné podniky.



Premiér tak reagoval na aktuálne problémy hlinikárne Slovalco, ktorá pre vysoké ceny elektriny a údajnú nízku podporu štátu ohlásila prepúšťanie a obmedzenie výroby. Heger však v nastavení Envirofondu nevidí hlavný problém Slovalca. Ceny energie sú podľa neho v súčasnosti také vysoké, že výnos firmy z predaja hliníka pokryje približne polovicu nákladov na elektrinu. "Samotné Slovalco vie, že je preň nerentabilné dnes investovať elektrickú energiu do výroby hliníka, ktorý predáva za polovičnú cenu len nákladov elektriny," zdôraznil premiér.



Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) obvinil z blokovania zvýšenia kompenzácií z Envirofondu Ministerstvo financií (MF) SR. Minister v polovici júla označil situáciu za katastrofu. "Bohužiaľ, stroskotalo to na zamietavom stanovisku ministerstva financií napriek tomu, že v Envirofonde sa nachádza dostatok financií. Výsledkom je, že stovky ľudí skončia na úrade práce," zdôraznil vtedy Sulík. Rezort financií obvinenie odmietol a dodal, že v rozporových konaniach k novele zákona o obchodovaní s emisnými kvótami opakovane navrhol riešenie, ktoré ponúkalo kompenzácie vyššie, ako žiadalo ministerstvo hospodárstva.