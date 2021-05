Premiér: Na samite chcem upozorniť na riziko energetickej chudoby

Bratislava 6. mája (TASR) – Na blížiacom sa samite lídrov členských krajín Európskej únie (EÚ) v portugalskom Porte (7. a 8. 5.) chce predseda vlády SR Eduard Heger (OĽANO) upozorniť na riziko energetickej chudoby v kontexte vysokých ambícií pri dosahovaní uhlíkovej neutrality. Môže sa totiž ešte viac prehĺbiť. Je to jeden z rozmerov, na ktoré bude klásť Slovensko dôraz v spoločnej deklarácii. Druhý rozmer sa do nej už aj podarilo dostať, ide o podporu pre malé a stredné podniky a pre sociálne podniky. Premiér to uviedol vo štvrtok na schôdzi Výboru Národnej rady (NR) SR pre európske záležitosti, na ktorej predložil poslancom informáciu o rokovaní neformálneho zasadnutia Európskej rady. Lídri budú rokovať v piatok (7. 5.) a v sobotu (8. 5.).



Na spomínané témy chce premiér diskutovať v rámci sociálneho samitu, ktorý bude jednou z troch častí stretnutia lídrov v Portugalsku. Zvyšnými dvoma segmentmi rokovania sú konferencia na vysokej úrovni a samit EÚ - India.



V rámci konferencie na vysokej úrovni sa uskutočnia tri diskusie aj za účasti sociálnych partnerov. Lídri sa chcú baviť napríklad o zručnostiach a inováciách. Táto téma je podľa premiéra dôležitá i pre Slovensko, pretože zručnosti podnietia vznik inovácií, a tie zase budú viesť k ďalším zručnostiam, pričom je známe, že Slovensko je krajina, kde je priemysel silnou časťou ekonomiky. "Dlhé roky hovoríme o tom, že chceme rozšíriť štruktúru ekonomiky a mať tu prácu s vyššou pridanou hodnotou, a to je jednoznačne práve o zručnostiach a bez toho to nepôjde," odôvodnil premiér.



Premiér uviedol, že na samite vyzdvihne aj potrebu prepájania vzdelávania s trhom práce, či inkluzívneho prístupu k rozvoju zručností. "Vieme, že potrebujeme tieto zručnosti rozvíjať celý život," uviedol premiér na margo celoživotného vzdelávania, ktoré je aj jednou z priorít vlády.



Témami diskusií lídrov členských štátov budú aj megatrendy ako podpora budovania odolnej spoločnosti a budú sa rozprávať aj o digitálnej transformácii či reforme školstva.



Treťou časťou stretnutia lídrov bude samit EÚ – India, kde sa budú baviť o rozvoji strategického partnerstva s Indiou ako s podobne zmýšľajúcim partnerom. "Je tam taktiež podpora pre znovuzavedenie rokovaní o širokej a vyváženej obchodnej dohode," uzavrel premiér.