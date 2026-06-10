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Premiér: Na Slovensku nie je všetko dokonalé, ale nežije sa tu zle
V tejto súvislosti vymenoval viacero oblastí, v ktorých sa krajine darí. Spomenul napríklad štatistiku, že na Slovensko sa vracia viac ľudí, ako z neho odchádza, či rekordne nízku nezamestnanosť.
Autor TASR
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Bratislava 10. júna (TASR) - V slovenskej ekonomike nie je všetko dokonalé. Zároveň sa však na Slovensku nežije zle a nie je ani „čiernou dierou“, ako to zvyknú tvrdiť kritici súčasnej vlády. Po stredajšom rokovaní vlády to vyhlásil premiér Robert Fico (Smer-SD).
Reagoval tak na Správu o produktivite a konkurencieschopnosti Slovenska, ktorú v stredu zobral kabinet na vedomie. Inštitút pre stratégie a analýzy (ISA) na Úrade vlády SR v nej rozpracoval desať kľúčových prekážok pri zvyšovaní konkurencieschopnosti a produktivity. Slovensko podľa správy patrí v rámci EÚ medzi štáty so slabšou konkurencieschopnosťou. V roku 2024 bolo v rebríčku ISA na 23. priečke z 27 členských štátov EÚ, oproti roku 2022 si polepšilo o jednu priečku.
„Nie všetko je dokonalé. Ale nemôžem prijímať stále tie správy, že podnikatelia sú nespokojní. Však snáď je dôležité, aby boli spokojní ľudia, teraz nejde len o podnikateľov. Podnikatelia sú strašne dôležití, ale ja som predstaviteľ sociálnodemokratickej vlády, ja som ľavicový premiér a myslím si, že predovšetkým musíme hľadieť na tých ľudí, ktorí sa živia vlastnou prácou. Vnímam tieto charakteristiky, zaoberáme sa tým, rozmýšľame aj nad transakčnou daňou,“ konštatoval Fico.
V tejto súvislosti vymenoval viacero oblastí, v ktorých sa krajine darí. Spomenul napríklad štatistiku, že na Slovensko sa vracia viac ľudí, ako z neho odchádza, či rekordne nízku nezamestnanosť. Slovenská ekonomika má napriek problémom zahraničných obchodných partnerov naďalej rásť, rastie aj slovenský cestovný ruch, podčiarkol premiér. Očakávajú sa tiež viaceré nové investície.
„Ja som vcelku optimista, nepatrím medzi tých, ktorí by tvrdili, že Slovensko je čierna diera a som o tom absolútne presvedčený, že na Slovensku sa nežije tak zle, ako to hovorí opozícia a ako to médiá na Slovensku šíria,“ dodal Fico.
Podľa opozičnej SaS je Správa o produktivite a konkurencieschopnosti Slovenska vlastným vysvedčením vlády, ktoré potvrdzuje to, na čo opozícia upozorňuje už celé mesiace - Slovensko zaostáva, životná úroveň klesá a vláda nedokáže prijať opatrenia, ktoré by ekonomiku naštartovali.
„Dnes sme opäť čakali, že vláda konečne predstaví konkrétne prorastové opatrenia. Namiesto toho si schvaľuje materiál, v ktorom sama priznáva, že Slováci majú najnižšie čisté mzdy v rámci krajín V4. Ministerka hospodárstva Denisa Saková v tejto správe zároveň konštatuje, že Slovensko má extrémne vysoké daňovo-odvodové zaťaženie práce a že náklady práce u nás za posledné roky dramaticky narástli. Inými slovami, vláda si dnes schvaľuje dôsledky vlastného vládnutia,“ vyhlásil predseda liberálov Branislav Gröhling.
Najväčším problémom je podľa SaS to, že kabinet už pozná diagnózu, ale stále odmieta nasadiť liečbu. „Vláda dnes sama priznala, že Slovensko zaostáva. Teraz ešte musí nájsť odvahu priznať si, že za tento stav nesie zodpovednosť ona sama. A potom konečne začať robiť opatrenia, ktoré ľuďom a ekonomike reálne pomôžu,“ apeloval podpredseda strany Marián Viskupič.
Reagoval tak na Správu o produktivite a konkurencieschopnosti Slovenska, ktorú v stredu zobral kabinet na vedomie. Inštitút pre stratégie a analýzy (ISA) na Úrade vlády SR v nej rozpracoval desať kľúčových prekážok pri zvyšovaní konkurencieschopnosti a produktivity. Slovensko podľa správy patrí v rámci EÚ medzi štáty so slabšou konkurencieschopnosťou. V roku 2024 bolo v rebríčku ISA na 23. priečke z 27 členských štátov EÚ, oproti roku 2022 si polepšilo o jednu priečku.
„Nie všetko je dokonalé. Ale nemôžem prijímať stále tie správy, že podnikatelia sú nespokojní. Však snáď je dôležité, aby boli spokojní ľudia, teraz nejde len o podnikateľov. Podnikatelia sú strašne dôležití, ale ja som predstaviteľ sociálnodemokratickej vlády, ja som ľavicový premiér a myslím si, že predovšetkým musíme hľadieť na tých ľudí, ktorí sa živia vlastnou prácou. Vnímam tieto charakteristiky, zaoberáme sa tým, rozmýšľame aj nad transakčnou daňou,“ konštatoval Fico.
V tejto súvislosti vymenoval viacero oblastí, v ktorých sa krajine darí. Spomenul napríklad štatistiku, že na Slovensko sa vracia viac ľudí, ako z neho odchádza, či rekordne nízku nezamestnanosť. Slovenská ekonomika má napriek problémom zahraničných obchodných partnerov naďalej rásť, rastie aj slovenský cestovný ruch, podčiarkol premiér. Očakávajú sa tiež viaceré nové investície.
„Ja som vcelku optimista, nepatrím medzi tých, ktorí by tvrdili, že Slovensko je čierna diera a som o tom absolútne presvedčený, že na Slovensku sa nežije tak zle, ako to hovorí opozícia a ako to médiá na Slovensku šíria,“ dodal Fico.
Podľa opozičnej SaS je Správa o produktivite a konkurencieschopnosti Slovenska vlastným vysvedčením vlády, ktoré potvrdzuje to, na čo opozícia upozorňuje už celé mesiace - Slovensko zaostáva, životná úroveň klesá a vláda nedokáže prijať opatrenia, ktoré by ekonomiku naštartovali.
„Dnes sme opäť čakali, že vláda konečne predstaví konkrétne prorastové opatrenia. Namiesto toho si schvaľuje materiál, v ktorom sama priznáva, že Slováci majú najnižšie čisté mzdy v rámci krajín V4. Ministerka hospodárstva Denisa Saková v tejto správe zároveň konštatuje, že Slovensko má extrémne vysoké daňovo-odvodové zaťaženie práce a že náklady práce u nás za posledné roky dramaticky narástli. Inými slovami, vláda si dnes schvaľuje dôsledky vlastného vládnutia,“ vyhlásil predseda liberálov Branislav Gröhling.
Najväčším problémom je podľa SaS to, že kabinet už pozná diagnózu, ale stále odmieta nasadiť liečbu. „Vláda dnes sama priznala, že Slovensko zaostáva. Teraz ešte musí nájsť odvahu priznať si, že za tento stav nesie zodpovednosť ona sama. A potom konečne začať robiť opatrenia, ktoré ľuďom a ekonomike reálne pomôžu,“ apeloval podpredseda strany Marián Viskupič.