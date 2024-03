Premiér: Na Slovensku sa boj proti korupcii dostal do extrémneho stavu

Bratislava 12. marca (TASR) - V SR sa boj proti korupcii dostal do extrémneho stavu. Uviedol to predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) v utorok v Bratislave na konferencii Integrity fórum 2024, ktorú zorganizoval Úrad vlády SR v spolupráci s OECD.



"My sme dostali boj proti korupcii do stavu, ktorý je extrémny. Tá extrémnosť sa prejavuje vo viacerých úrovniach. Prvou úrovňou extrému je, že sa úradníci začali báť prijímať rozhodnutia. My dnes musíme konštatovať, že jeden z významných faktorov, napríklad prečo Slovensko nie je veľmi úspešné v čerpaní fondov EÚ alebo plánu obnovy, je práve to, že rozhodujúci ľudia, ktorí majú prijímať konkrétne rozhodnutia, jednoducho odmietajú tieto rozhodnutia robiť a odkladajú ich," priblížil.



Druhým extrémom je podľa neho extrém totálneho represívneho nasadenia proti akýmkoľvek prejavom korupcie, ktoré, bohužiaľ, v rokoch 2020 až 2023 končili až pri tragických udalostiach. "Poďme preto urobiť niečo spoločne. Po prvé, niečo urobiť, aby sme dali ľuďom väčšiu mieru odvahy a istoty pri rozhodovaní," povedal.



"Aká je dnes atmosféra? Čokoľvek minister mojej vlády podpíše, okamžite je zlodej a nikto sa zaňho nepostaví. Len čo vláda prijme nejaké rozhodnutie, v tom okamihu je to rozhodnutie podozrivé. Médiá začnú vypisovať, že veď to mohlo byť aj inak a čo za tým všetkým je," upozornil.







Druhý rozmer je podľa Fica represívny. "A to je to, ako budeme postupovať ďalej v boji proti korupcii. Nemôžeme predsa mať drakonické tresty. Je veľký omyl, ak sa niekto domnieva, že napríklad 20-ročné tresty za korupciu budú spôsobovať, že človek, ktorý prijíma rozhodnutia, rozhodnutie prijme len preto, lebo sa takéhoto drakonického trestu bude báť. Veď takto to predsa nefunguje," podčiarkol premiér. Zníženie trestných sadzieb preto považuje za správne.



Treťou úrovňou podľa predsedu vlády je podpora verejnej správy. "Tá sa dostáva pod obrovský tlak aj v súvislosti s návrhom meniť zákon o verejnom obstarávaní, ktorým sa majú zvyšovať (finančné) limity. Ak sa prijíma zákon, ktorý uvoľňuje ruky, tak nie preto, aby sme otvárali prostredie pre korupciu, ale preto, aby sme rozbehli ekonomiku, ktorá potrebuje v tomto období pomoc," poznamenal.



Dodal, že štvrtým rozmerom je odmeňovanie. "Ak má rozhodovať o miliónoch a stámiliónoch eur človek s platom, ktorý je len zlomkom toho, čo vidíme pri porovnaní so zahraničím, tak sa nečudujme, že sú ľudia veľmi, veľmi opatrní," uzavrel premiér.



Konferencia je vyvrcholením projektu "Zlepšenie integrity verejnej správy/IIPA", ktorý je financovaný z Grantov EHP a Nórska. Účelom konferencie je prezentácia výstupov projektu a odborná diskusia zameraná na predstavenie najúčinnejších opatrení v oblasti prevencie korupcie a integrity.