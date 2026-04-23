Premiér:Na Slovensko cez Družbu do konca apríla príde 119.000 ton ropy
Bratislava 23. apríla (TASR) - Cez ropovod Družba má vo štvrtok prísť na Slovensko 13.500 ton ropy, do konca apríla by to podľa harmonogramu malo byť 119.000 ton. Táto ropa bude prevezená štátnou akciovou spoločnosťou Transpetrol predovšetkým do rafinérie Slovnaft. Na štvrtkovej tlačovej konferencii to uviedol premiér Robert Fico (Smer-SD).
„Rafinéria Slovnaft už ide na plný výkon, jej spotreba ropy je približne 17.000 ton denne a bude závisieť od rozhodnutia spoločnosti MOL, či pôjde ropa cez Adriu alebo cez Družbu, alebo to bude kombinácia,“ priblížila ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) s tým, že ak nebude fungovať južná vetva z Ukrajiny do Maďarska, Slovensko môže dodávať aj do maďarskej rafinérie.
„Dodávky ropy cez ropovod Družba prispejú k stabilite nielen stredoeurópskeho, ale možno aj celoeurópskeho regiónu,“ poznamenala Saková v súvislosti s rušením letov spoločnosti Lufthansa v dôsledku nízkych zásob leteckého benzínu.
Na obnovení dodávok má podľa premiéra významný podiel aj vláda SR, spolu s maďarskou vládou a Európskou komisiou. Poďakoval aj ministerstvu hospodárstva a spoločnosti Transpetrol. Zároveň zopakoval svoje presvedčenie, že Ukrajina zastavila dodávky z politických dôvodov „Myslím si, že otvorenie ropovodu Družba dnes ráno o druhej je jasným potvrdením toho, že ropovod Družba nebol poškodený,“ vyhlásil Fico.
