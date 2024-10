Premiér: Na účet by vo štvrtok mala prísť štvrtá platba z plánu obnovy

Bratislava 30. októbra (TASR) - Na účet Slovenskej republiky by vo štvrtok (31. 10.) mala prísť z Európskej únie (EÚ) v poradí štvrtá platba z plánu obnovy a odolnosti vo výške približne 800 miliónov eur. Oznámil to na brífingu po stredajšom rokovaní vlády premiér Robert Fico (Smer-SD).



"Chcem s potešením konštatovať, že zajtra by mala pristáť na účte Slovenskej republiky tzv. štvrtá platba z plánu obnovy v objeme okolo 800 miliónov eur," spresnil.



Zdôraznil, že opozícia sa pokúsila štvrtú platbu zmariť. "Chcem vyhlásiť, že považujem za neprijateľné, aby opoziční politici na pôde EÚ a v jej orgánoch vykonávali doslova protištátnu činnosť, pretože nabádali predstaviteľov Európskej komisie a ďalších úradníkov, aby boli Slovenskej republike zastavené nielen platby z plánu obnovy, ale aj európske fondy," dodal predseda vlády.