Premiér: Nájmami podnikateľov sa bude zaoberať štvrtková koaličná rada

Bratislava 14. mája (TASR) - Nájmami podnikateľov sa bude zaoberať štvrtková večerná koaličná rada. Informoval o tom po skončení rokovania vládneho kabinetu premiér Igor Matovič (OĽaNO).



"Kým nie je dohodnuté všetko, nie je dohodnuté nič. Večer na koaličnej rade to uzatvoríme. Neviazne to (na ničom), ale treba za tým dať definitívnu bodku. Je to vážne rozhodnutie, bude stáť veľmi veľa peňazí, bude mať dosah na veľmi veľa ľudí. Treba teda, aby bolo všetko úplne jasné. Následne, predpokladám v piatok (15. 5.), oznámime výsledok," priblížil Matovič.



Premiérove slová o koaličnej diskusii o nájmoch potvrdil po rokovaní kabinetu aj podpredseda vlády pre ekonomiku a minister hospodárstva Richard Sulík (SaS). "Večer na koaličnej rade," zdôraznil Sulík.



"Beriem to tak, že dohoda je úplne jednoznačná, tak ako to chápem ja. Možno technicky neviem celkom presne, už ako sú ďalej vo finalizácii, ale 50 % nájmu dostane každý nájomca uhradené od štátu a zvyšných 50 % bude môcť splácať na splátky dlhšie obdobie. Takáto dohoda je jasná. Keďže sme vytvorili trojmesačnú lehotu na splatnosť nájomného, tak čo sme riešili, boli aj ústavno-právne problémy. Nič iné v tom nebolo. Vôľa pomôcť bola od začiatku. Či to bude o 5 % viac, ako sme pôvodne uvažovali, ja som tomu len rád," doplnil k stredajším (13. 5.) medializovaným informáciám minister práce Milan Krajniak (Sme rodina).