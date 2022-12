Premiér: Najvyššou prioritou MF bude implementácia rozpočtu

Bratislava 23. decembra (TASR) – Najvyššou prioritou Ministerstva financií (MF) SR pod vedením povereného premiéra Eduarda Hegera (OĽANO) bude implementácia schváleného štátneho rozpočtu. Heger to v piatok povedal na tlačovej konferencii po zrušení poverenia na riadenie rezortu financií Igorovi Matovičovi (OĽANO) prezidentkou Zuzanou Čaputovou. Prezidentka namiesto Matoviča poverila vedením rezortu práve premiéra Hegera.



"Je to historický a bezprecedentný rozpočet práve v tom, akú širokú pomoc poskytuje celému Slovensku," povedal Heger. Pripomenul, že silnou položkou vo štvrtok (22. 12.) schváleného štátneho rozpočtu sú prostriedky určené na zvyšovanie platov v štátnej správe, školstve či zdravotníctve. Ďalšou položkou, ktorú bude treba zrealizovať, sú investície či pomoc s cenami energií firmám, samosprávam aj občanom.



Hoci je Heger od piatka poverený vedením rezortu financií, zastupovať ho bude štátny tajomník Marcel Klimek. Kto by mohol byť novým ministrom v prípadnej ďalšej koaličnej vláde zloženej zo súčasných parlamentných strán, nechcel Heger komentovať.