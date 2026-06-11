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Premiér navštívil Tatravagónku v Poprade
Automatizácia a robotizácia sú podľa neho jednou z ciest, ako reagovať na akútny nedostatok pracovnej sily.
Autor TASR
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Poprad 11. júna (TASR) - Automatizácia a robotizácia sú jednou z ciest, ako reagovať na akútny nedostatok pracovnej sily. V slovenskom priemysle chýba 130.000 ľudí. Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) to uviedol vo štvrtok na tlačovom brífingu počas návštevy spoločnosti Tatravagónka v Poprade, ktorá čoskoro spustí najväčšiu robotickú lakovaciu linku pre nákladné železničné vozne v EÚ.
Po schválení skúšobnej prevádzky Slovenskou inšpekciou životného prostredia spoločnosť uvedie do prevádzky novú halu aj robotickú lakovaciu linku. „Keď sme boli informovaní, že Tatravagónka má záujem postaviť plnoautomatickú lakovaciu linku, začali sme okamžite rokovať o spolupráci. S radosťou môžeme skonštatovať, že investícia, do ktorej spoločnosť vložila 13 miliónov eur, je úspešná. Je to plne automatizovaná lakovacia linka s tým, že vláda SR súčasne schválila ešte na konci roku 2024 investičnú pomoc v podobe daňovej úľavy viac ako päť miliónov eur,“ spresnil Fico.
Podotkol, že spoločnosť Tatravagónka veľmi citlivo vníma, ako sa vyvíja ekonomika v rámci celej Európy, pretože 100 percent svojich produktov vyváža, takže presne vie, v akej kondícii sa nachádza európska ekonomika podľa počtu predaných vagónov. „Napriek tomu chcem s radosťou konštatovať, že na Slovensku máme najväčšieho výrobcu železničných vagónov v celej Európe. Spoločnosť Tatravagónka dnes možno realizuje viac ako 45 percent celého európskeho trhu. Je to ročne 4000 vagónov a 10.000 podvozkov,“ podotkol premiér s tým, že urobí všetko pre to v spolupráci s ďalšími rezortmi vo vláde, aby časť produkcie z tejto firmy zostala aj na území SR.
Predseda predstavenstva spoločnosti Tatravagónka Alexej Beljajev doplnil, že spoločnosť vedie diskusie s Ministerstvom obrany SR, ktoré potrebuje pre svoju motorizovanú brigádu zvýšiť objem vagónov, ktoré im už pred približne dvoma rokmi dodali. „Máme tam vyrokované ceny aj podmienky a veríme, že by sa nám možno ešte v tomto roku podarilo zopár vagónov pre Ministerstvo obrany SR vyrobiť,“ ozrejmil.
Ako ďalej priblížil, produkcia spoločnosti smeruje do celej Európy. „Diskutujeme o možnostiach rozšírenia výrobných kapacít smerom na Blízky východ a Afriku, lebo, samozrejme, pri tom podiele výroby, ktorý máme dnes v Európe, nám už nikto ďalšie zvyšovanie výroby nedovolí z titulu antimonopolných zákonov. Čiastočnú výrobu máme v Indii, kde sme druhým najväčším výrobcom vagónov,“ vysvetlil Beljajev.
Po schválení skúšobnej prevádzky Slovenskou inšpekciou životného prostredia spoločnosť uvedie do prevádzky novú halu aj robotickú lakovaciu linku. „Keď sme boli informovaní, že Tatravagónka má záujem postaviť plnoautomatickú lakovaciu linku, začali sme okamžite rokovať o spolupráci. S radosťou môžeme skonštatovať, že investícia, do ktorej spoločnosť vložila 13 miliónov eur, je úspešná. Je to plne automatizovaná lakovacia linka s tým, že vláda SR súčasne schválila ešte na konci roku 2024 investičnú pomoc v podobe daňovej úľavy viac ako päť miliónov eur,“ spresnil Fico.
Podotkol, že spoločnosť Tatravagónka veľmi citlivo vníma, ako sa vyvíja ekonomika v rámci celej Európy, pretože 100 percent svojich produktov vyváža, takže presne vie, v akej kondícii sa nachádza európska ekonomika podľa počtu predaných vagónov. „Napriek tomu chcem s radosťou konštatovať, že na Slovensku máme najväčšieho výrobcu železničných vagónov v celej Európe. Spoločnosť Tatravagónka dnes možno realizuje viac ako 45 percent celého európskeho trhu. Je to ročne 4000 vagónov a 10.000 podvozkov,“ podotkol premiér s tým, že urobí všetko pre to v spolupráci s ďalšími rezortmi vo vláde, aby časť produkcie z tejto firmy zostala aj na území SR.
Predseda predstavenstva spoločnosti Tatravagónka Alexej Beljajev doplnil, že spoločnosť vedie diskusie s Ministerstvom obrany SR, ktoré potrebuje pre svoju motorizovanú brigádu zvýšiť objem vagónov, ktoré im už pred približne dvoma rokmi dodali. „Máme tam vyrokované ceny aj podmienky a veríme, že by sa nám možno ešte v tomto roku podarilo zopár vagónov pre Ministerstvo obrany SR vyrobiť,“ ozrejmil.
Ako ďalej priblížil, produkcia spoločnosti smeruje do celej Európy. „Diskutujeme o možnostiach rozšírenia výrobných kapacít smerom na Blízky východ a Afriku, lebo, samozrejme, pri tom podiele výroby, ktorý máme dnes v Európe, nám už nikto ďalšie zvyšovanie výroby nedovolí z titulu antimonopolných zákonov. Čiastočnú výrobu máme v Indii, kde sme druhým najväčším výrobcom vagónov,“ vysvetlil Beljajev.