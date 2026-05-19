Premiér navštívil Viedeň, témou stretnutí bolo nájomné bývanie
Úrad vlády uviedol, že viac ako 75 % obyvateľov Viedne žije v obecnom alebo dotovanom byte, kým na Slovensku tvoria nájomné byty len 1 - 2 % bytového fondu.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava/Viedeň 19. mája (TASR) - Hlavnou témou utorkovej návštevy premiéra Roberta Fica (Smer-SD) vo Viedni bolo získanie poznatkov o nájomnom bývaní v Rakúsku a podnetov na rozvoj nájomného bývania na Slovensku. Spolu s riaditeľkou Agentúry štátom podporovaného nájomného bývania Evou Lisovou sa stretli s viedenským primátorom Michaelom Ludwigom a navštívili urbanistický projekt Seestadt Aspern. Informoval o tom Úrad vlády SR.
„Porovnávať sa nedá. Rakúsko má vo výstavbe nájomných bytov viac ako 80-ročnú kontinuitu. Môžeme sa však výrazne inšpirovať a presviedčať rakúske investičné spoločnosti, ktoré sú pri výstavbe nájomných bytov v Rakúsku také aktívne, aby verili aj slovenskému vládnemu programu a neváhali investovať v slovenských mestách do nájomného bývania, ktoré má byť, samozrejme, lacnejšie ako klasické trhové,“ konštatoval premiér vo videu na sociálnej sieti. Úrad vlády uviedol, že viac ako 75 % obyvateľov Viedne žije v obecnom alebo dotovanom byte, kým na Slovensku tvoria nájomné byty len 1 - 2 % bytového fondu.
V SR zatiaľ fungujú dotované úvery na výstavbu obecných bytov a štátom podporované nájomné byty, ktoré majú regulovanú výšku nájomného a na ich výstavbu je znížená DPH. „V systéme štátom podporovaného nájomného bývania je aktuálne 224 bytov, z toho už 50 je prenajatých v pilotnom projekte v Bratislave a 21. mája začneme odovzdávať našim záujemcom byty v Žiline. Tento rok zároveň očakávame spustenie výstavby bytových domov vo viacerých lokalitách naprieč Slovenskom,“ priblížila Lisová.
