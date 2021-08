Premiér: Neistota v sektore cestovného ruchu súvisí so zaočkovanosťou

Štrba 27. augusta (TASR) – Sektor cestovného ruchu čelí pred nadchádzajúcou treťou vlnou pandémie veľkej neistote. Súvisí to s nízkou zaočkovanosťou proti novému koronavírusu na Slovensku. Po piatkovom rokovaní s hoteliermi na Štrbskom Plese to povedal premiér Eduard Heger (OĽANO).



Premiér zdôraznil, že cestovný ruch bol počas prvej aj druhej vlny pandémie najviac skúšaným sektorom. "Nový koronavírus zasahuje najmä sociálny kontakt. Gastronómia i hotelierstvo sú postavené na sociálnom kontakte a, prirodzene, boli najviac paralyzované. Ukazuje to neistotu, ktorej tento sektor čelí pred nadchádzajúcou treťou vlnou. Je to preto, lebo na Slovensku máme stále nízku zaočkovanosť. Preto je dôležité, aby sme si uvedomili dôležitosť pripravenosti občanov, národa a krajiny na každú ďalšiu vlnu," zhodnotil.



Podľa Hegera sú krajiny, ktoré majú podstatne vyššiu zaočkovanosť a majú vďaka tomu benefity, ktoré si Slovensko nemôže dovoliť. "Keďže máme na Slovensku nízku mieru zaočkovanosti, nevieme prevádzkam garantovať také prostredie otvorenosti, ako je to v krajinách, kde je zaočkovanosť vyššia," podotkol.



Ďalším fenoménom v tomto sektore je podľa Hegera nedostatok zamestnancov. Poukázal na to, že zamestnanci sa nechcú vracať do tejto profesie, pretože sa obávajú obmedzenia a prípadného zatvorenia prevádzok v tretej vlne. Premiér doplnil, že Slovensko sa nachádza v turbulentnom období a bude sa s tým musieť popasovať, ako sa dá.



Premiér povedal, že na pomoc cestovnému ruchu a gastronómii išlo od začiatku pandémie niekoľko sto miliónov eur. "Nie je to malá suma, ale neviete si všetko kúpiť za peniaze, je to aj o opatreniach a systémových krokoch. Preto verím, že pracovná diskusia bude pokračovať," povedal.