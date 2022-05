Premiér nemá obavy, že by sa rozpadla vládna koalícia

Bratislava/Brusel 31. mája (TASR) – Premiér SR Eduard Heger (OĽANO) nemá obavy, že by sa rozpadla vládna koalícia. Zostavovanie štátneho rozpočtu bude podľa jeho slov len jednou z ďalších výziev, ktorej bude koalícia čeliť. Novinárom to uviedol po skončení mimoriadneho samitu EÚ v Bruseli.



"Myslím si, že to zvládneme tak, ako sme zvládli všetky výzvy, ktorým sme čelili," zdôraznil s tým, že išlo o pandémiu ochorenia COVID-19 či vojnu na Ukrajine. Verí, že diskusia o zostavovaní štátneho rozpočtu bude najmä o tom, "aby zohľadňoval potreby, ktoré tu máme".



Ďalej uviedol, že diskutuje s lekármi a zdravotnými sestrami o ich požiadavkách. Vníma tiež potreby učiteľov. "Hľadáme riešenie a verím, že ho aj nájdeme a čoskoro predstavíme," podotkol s tým, že kľúčový je konsenzus a jednota.