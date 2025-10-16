< sekcia Ekonomika
Premiér nepodporí sankcie, ak neuvidí rozumné návrhy od Európskej rady
Vyzval slovenskú politickú aj podnikateľskú scénu, aby sa pripravila na znovuobnovenie vzťahov s Ruskom, pretože po skončení vojny bude potrebné hľadať obchodné príležitosti práve s touto krajinou.
Autor TASR
Bratislava 16. októbra (TASR) - Premiér Robert Fico (Smer-SD) nepodporí 19. balík sankcií proti Rusku, pokiaľ neuvidí rozumné návrhy od Európskej rady. Potrebné je podľa neho venovať sa najmä konkurencieschopnosti EÚ, aby krajiny boli schopné vydávať svoje výrobky do zahraničia. Povedal to Fico v úvodom príhovore na podujatí EU Export Day, ktoré je zamerané na posilnenie exportnej pripravenosti a zvýšenie konkurencieschopnosti firiem mimo EÚ.
„Nepodporím 19. balík proti Ruskej federácii, pokiaľ nebudeme vidieť v záveroch Európskej rady rozumné návrhy formulácií a pokyny pre Európsku komisiu, pretože vnímam úlohu Európskej rady v tom, že ako lídri dávame určité pokyny Európskej komisii, ktorá je výkonný exekutívny orgán a myslím si, že včera (15. 10.) som jasne toto zdôraznil predsedovi Európskej rady a našou povinnosťou je prísť s rozumnými návrhmi na doplnenie záverov Európskej rady. Pokiaľ ide o výrobu auta, pokiaľ ide o ceny elektrickej energie,“ uviedol Fico.
Vyzval slovenskú politickú aj podnikateľskú scénu, aby sa pripravila na znovuobnovenie vzťahov s Ruskom, pretože po skončení vojny bude potrebné hľadať obchodné príležitosti práve s touto krajinou. Zároveň kritizoval Európsku radu, že sa neprimerane veľa venuje pomoci Ukrajine, pričom nerieši konkurencieschopnosť EÚ. Potrebné je podľa neho hovoriť o budúcnosti automobilového priemyslu či o vysokých cenách energií. V prípade exportu a slabej konkurencieschopnosti je totiž možné, že Slovensko nebude schopné vyvážať výrobky do zahraničia.
Fico komentoval aj zákaz výroby automobilov so spaľovacími motormi, ktorý má platiť od roku 2035, pričom podľa neho treba zrevidovať toto rozhodnutie v podobe zmeny termínu alebo jeho podmienok. „Rovnako automobilový priemysel volá po revízii aj iných rozhodnutí, ktoré boli urobené v minulosti, pokiaľ ide o tento typ priemyslu. Netreba zdôrazňovať, že výroba áut na Slovensku predstavuje okolo 40 % exportu, rovnako je to desať percent hrubého domáceho produktu (HDP), preto ak necháme automobilový priemysel bez povšimnutia, vieme v akej je kríze a my nie sme schopní na najbližšej Európskej rade nič povedať. Tak sa pýtam, na čo sa potom stretávame kvôli Ukrajine? Opäť máme toľko problémov doma v Európskej únii, ktorým treba venovať maximálnu pozornosť,“ uzavrel.
