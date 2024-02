Premiér: Nepodporíme výhody pre Ukrajinu, kým nebudú splnené podmienky

Bratislava 20. februára (TASR) - Slovensko na stredajšom (21. 2.) hlasovaní v orgánoch EÚ nepodporí návrh Európskej komisie (EK) na predĺženie režimu liberalizácie obchodu s Ukrajinou, pokiaľ neprejdú pripomienky chrániace slovenských poľnohospodárov. Po utorkovom stretnutí s ministrom pôdohospodárstva Richardom Takáčom to uviedol premiér Robert Fico (obaja Smer-SD).



Výhody pre Ukrajinu by sa mali predĺžiť podľa návrhu EK o rok až do 5. júna 2025. "Ukrajina má mať ďalej výhody, ako keby bola členský štát EÚ. Žiadne clá, žiadne dane v obchode s členskými štátmi EÚ," upozornil Fico v tlačovom vyhlásení zaslanom médiám.



Premiér zdôraznil, že úplná liberalizácia obchodu výrazne poškodzuje krajiny bezprostredne susediace s Ukrajinou. Slovensko preto podľa neho napríklad požaduje, aby existovala ochrana členských krajín EÚ pri dovoze obilia či medu z Ukrajiny, alebo aby sa upravili mnohé lehoty navrhované EK. "EK a mnohé členské štáty EÚ sú však hluché a slepé. Vo svätom boji proti Rusku je všetko povolené, aj keby mali slovenskí poľnohospodári v mene ukrajinských záujmov zdochnúť," dodal premiér.



Fico dal pokyn zástupcom, ktorí budú v mene SR hlasovať, aby nepodporili návrh EK, pokiaľ pripomienky chrániace slovenských poľnohospodárov neprejdú. "Verím, že rovnaký názor budú mať v Maďarsku, Poľsku, Rumunsku a Bulharsku," dodal premiér.