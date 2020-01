Premiér: Nerozumiem ultimatívnemu správaniu autodopravcov

Bratislava 28. januára (TASR) - Premiér Peter Pellegrini nerozumie ultimatívnemu správaniu sa zástupcov Únie autodopravcov Slovenska (UNAS), ktorí si kladú podmienky bez ochoty dosiahnuť kompromis.



"Nevidím žiadny relevantný dôvod, aby dnes zástupcovia UNAS museli opäť blokovať hraničné priechody. Nič dramatické sa nedeje," uviedol predseda vlády v reakcii na utorkové obnovenie štrajku na viacerých miestach v SR.







Pripomenul návrhy zo strany ministerstva dopravy a financií, ktoré predložili po rokovaniach s autodopravcami a súhlasilo s nimi najväčšie združenie v sektore Česmad. "Myslím si, že poskytnutie zliav z mýta v objeme 8 miliónov eur a úľavy na dani z motorových vozidiel v objeme 33 miliónov eur je veľmi férová ponuka, ktorá výrazne zlepší postavenie slovenských autodopravcov," podčiarkol Pellegrini.



V súvislosti s aktivitami UNAS upozornil, že štát bude postupovať v zmysle platných predpisov. "Nikto im nebude brániť vyjadriť postoj, ale chcem ich vyzvať, aby neobmedzovali bezpečnosť cestnej premávky a riadili sa striktne zákonom o štrajku a zákonom o verejnom zhromažďovaní. V opačnom prípade sa vystavujú riziku, že porušujú zákon a budú musieť byť za to primerane sankcionovaní," dodal Pellegrini.



UNAS od 8.00 h organizuje protestné zhromaždenia na cestných hraničných priechodoch Slovenska. Neplánuje pritom obmedziť osobnú dopravu a dopravcovia v prípade potreby okamžite vytvoria zákonnú "záchranársku uličku".



Únia očakávala od Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR do pondelka (27.1.) 16.00 h odpoveď na ich návrhy zliav na mýte a od Ministerstva financií (MF) SR spracovanie predloženého návrhu na zmenu dane z motorových vozidiel. UNAS sa zároveň na nedeľňajšom (26. 1.) mimoriadnom zasadnutí valného zhromaždenia rozhodla ukončiť akúkoľvek spoluprácu so Združením cestných dopravcov SR Česmad Slovakia.