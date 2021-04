Premiér: Nespájajme zákon o rozpočtovej zodpovednosti s daňovou brzdou

Bratislava 29. apríla (TASR) – Zákon o rozpočtovej zodpovednosti je jednou z priorít vládnej koalície a jeho novelizácia, ktorá by priniesla napríklad výdavkové limity, by sa nemala spájať s daňovou brzdou. Tú presadzuje koaličná strana SaS. Vo štvrtok to na tlačovej konferencii venovanej programovému vyhláseniu vlády povedal premiér Eduard Heger (OĽANO). Zároveň neodmietol diskusiu o daňovej brzde.



Všetci odborníci sa podľa Hegera zhodli na tom, že daňová brzda, ktorá by znemožnila vláde zvyšovať daňovo-odvodové zaťaženie, nemá byť súčasťou zákona o rozpočtovej zodpovednosti. "Ja si nemyslím, že by sme mali diskusiu o daňovej brzde úplne utopiť," povedal Heger. "Pokračujme v tej diskusii, ale, prosím, nespájajme to so zákonom o rozpočtovej zodpovednosti, za ktorý chceme aby hlasovala aj opozícia, pretože tak vznikol," zdôraznil premiér. Ide podľa neho o nadčasový zákon, ktorý má byť v platnosti desiatky rokov.



Zaradením dlhovej brzdy do tohto ústavného zákona podmienil jeho podporu minister hospodárstva a predseda SaS Richard Sulík. Ten v stredu (28. 4.) povedal, že SaS nebude súhlasiť s vyššími daňami a chce to vidieť pretavené aj v príslušných dokumentoch. Podľa premiéra je dôležité, aby akékoľvek spory v koalícii smerovali k tým najlepším riešeniam pre občanov Slovenskej republiky, aby boli v únosnej miere, a aby sa o nich konštruktívne diskutovalo.



SaS sa obáva, aby vláda nezvýšila daňovo-odvodové zaťaženie. Podľa Sulíka zvažuje minister financií Igor Matovič (OĽANO) napríklad zvýšenie dane z pridanej hodnoty (DPH) na 25 %. Podľa Hegera síce ministerstvo financií pripravuje zmenu daňovo-odvodového mixu, no zatiaľ nie je jasné, ktoré dane či odvody sa zvýšia, a ktoré, naopak, poklesnú.



Premiér zdôraznil, že najskôr sa chce baviť o tom, ktoré dane a o koľko by sa mali znižovať. Až následne budú toto znižovanie kompenzovať zvyšovaním iných daní. "Prirodzene, ak na jednej strane znižujete daňovo-odvodové zaťaženie, nejakým spôsobom potom na druhej strane ho musíte zvýšiť. Toto je na politickú debatu," dodal Heger.