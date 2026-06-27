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Premiér nevidí dôvod spájať hlasovanie o rozpočte a dôvere vlády
Diskutovalo sa tiež o referende iniciovanom mimoparlamentnou stranou Demokrati, ktoré sa bude konať 4. júla.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 27. júna (TASR) - Premiér Robert Fico (Smer-SD) nevidí dôvod spájať hlasovanie v parlamente o budúcoročnom štátnom rozpočte s hlasovaním o dôvere vláde. Pre koaličné strany je podľa neho schválenie rozpočtu prioritou a nikto nemá záujem hrať sa „so žiadnymi provizóriami“. Vyplýva to z jeho vyjadrenia v relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy.
„Chceme rozpočet schváliť pokiaľ možno čo najrýchlejšie. Ak sa nedohodneme najrýchlejšie, tak to bude niekedy v októbri, novembri, decembri. Ja by som privítal, keby to bolo možno už v septembri, ale nezáleží to iba odo mňa. Budeme rokovať,“ povedal.
Vyjadril sa aj k júnovej schôdzi, na ktorej parlament vyjadril kabinetu dôveru. „Preukázali sme fakticky, že ustanovenie ústavného zákona, ktoré nás nútilo požiadať o vyslovenie dôvery, je absolútne formálne odtrhnuté od reality. My máme o 27 percent nižší verejný dlh, ako je priemerný dlh eurozóny a museli sme požiadať o hlasovanie o dôvere,“ podotkol s tým, že viacerí premiéri sa mu smiali.
Fico deklaroval, že predloží rozpočet, ktorý stabilizuje verejné financie. „Tá stabilizácia spočíva v tom, že bude normálny deficit a bude normálny verejný dlh,“ komentoval. Zopakoval, že na stole je aj zrušenie transakčnej dane. „Ale za predpokladu, že budeme dostatočne vedieť nájsť náhradu výpadku, pretože ak zrušíme transakčnú daň, tak stratíme na príjmoch štátneho rozpočtu medzi 400 až 500 miliónmi eur, a to musíme niečím nahradiť,“ dodal.
Témou boli aj vzťahy v koalícii. Premiér označil Smer-SD za základný kameň stability. Upozornil, že koaličný Hlas-SD a SNS išli pri zostavovaní kandidátnych listín inou cestou a dali si na ne ľudí, o ktorých si mysleli, že im prinesú hlasy, no nemali s nimi vybudované vzťahy. V tejto súvislosti sa vyjadril tiež k možnej výmene na poste šéfa envirorezortu. Vyhlásil, že pokiaľ sa SNS nedohodne s Tomášom Tarabom, ktorý je nominantom národniarov, príde k jeho výmene. Tarabu považuje za odborne kvalitného ministra, no upozornil, že rezort je v gescii SNS a je to jej vnútorná vec. Fico zároveň deklaroval, že Smer-SD sa bude usilovať o víťazstvo v ďalších parlamentných voľbách.
Diskutovalo sa tiež o referende iniciovanom mimoparlamentnou stranou Demokrati, ktoré sa bude konať 4. júla. Voliči v ňom budú rozhodovať o dvoch otázkach - či súhlasia so zrušením tzv. doživotnej renty, napríklad pre premiéra, a či súhlasia s obnovením Úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Fico povedal, že referendum si všímať nebude. Myslí si, že obsahuje nepodstatné otázky. Ľudí však od neho nechcel odhovárať, nechá to na každom občanovi, či naň pôjde alebo nie.
„Chceme rozpočet schváliť pokiaľ možno čo najrýchlejšie. Ak sa nedohodneme najrýchlejšie, tak to bude niekedy v októbri, novembri, decembri. Ja by som privítal, keby to bolo možno už v septembri, ale nezáleží to iba odo mňa. Budeme rokovať,“ povedal.
Vyjadril sa aj k júnovej schôdzi, na ktorej parlament vyjadril kabinetu dôveru. „Preukázali sme fakticky, že ustanovenie ústavného zákona, ktoré nás nútilo požiadať o vyslovenie dôvery, je absolútne formálne odtrhnuté od reality. My máme o 27 percent nižší verejný dlh, ako je priemerný dlh eurozóny a museli sme požiadať o hlasovanie o dôvere,“ podotkol s tým, že viacerí premiéri sa mu smiali.
Fico deklaroval, že predloží rozpočet, ktorý stabilizuje verejné financie. „Tá stabilizácia spočíva v tom, že bude normálny deficit a bude normálny verejný dlh,“ komentoval. Zopakoval, že na stole je aj zrušenie transakčnej dane. „Ale za predpokladu, že budeme dostatočne vedieť nájsť náhradu výpadku, pretože ak zrušíme transakčnú daň, tak stratíme na príjmoch štátneho rozpočtu medzi 400 až 500 miliónmi eur, a to musíme niečím nahradiť,“ dodal.
Témou boli aj vzťahy v koalícii. Premiér označil Smer-SD za základný kameň stability. Upozornil, že koaličný Hlas-SD a SNS išli pri zostavovaní kandidátnych listín inou cestou a dali si na ne ľudí, o ktorých si mysleli, že im prinesú hlasy, no nemali s nimi vybudované vzťahy. V tejto súvislosti sa vyjadril tiež k možnej výmene na poste šéfa envirorezortu. Vyhlásil, že pokiaľ sa SNS nedohodne s Tomášom Tarabom, ktorý je nominantom národniarov, príde k jeho výmene. Tarabu považuje za odborne kvalitného ministra, no upozornil, že rezort je v gescii SNS a je to jej vnútorná vec. Fico zároveň deklaroval, že Smer-SD sa bude usilovať o víťazstvo v ďalších parlamentných voľbách.
Diskutovalo sa tiež o referende iniciovanom mimoparlamentnou stranou Demokrati, ktoré sa bude konať 4. júla. Voliči v ňom budú rozhodovať o dvoch otázkach - či súhlasia so zrušením tzv. doživotnej renty, napríklad pre premiéra, a či súhlasia s obnovením Úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Fico povedal, že referendum si všímať nebude. Myslí si, že obsahuje nepodstatné otázky. Ľudí však od neho nechcel odhovárať, nechá to na každom občanovi, či naň pôjde alebo nie.