Premiér: Nevidím dôvod, aby nájomcovia prenajímateľom platili nájomné

Bratislava 30. apríla (TASR) - Predseda vlády SR Igor Matovič (OĽaNO) nevidí dôvod, aby nájomcovia prenajímateľom platili nájomné za užívanie priestorov prevádzok, ktoré musia byť pre pandémiu nového koronavírusu zatvorené. Premiér to uviedol na brífingu vo štvrtok po rokovaní vládneho kabinetu. Prenajímateľom štát podľa neho umožnil, ak majú na nehnuteľnosť úver, aby počas neplatenia nájomného nájomníkmi si odložili splátky voči banke.



Reagoval tak podľa svojich slov na podpredsedu vlády a ministra hospodárstva SR Richarda Sulíka (SaS), ktorý už dlhodobejšie navrhoval, aby zatvorené obchodné prevádzky platili nájomné prenajímateľom aj počas pandémie. "Ja mám dlhodobo kontranávrh. O tom sa sporíme. Ja zastávam názor, aby zatvorené prevádzky nemuseli platiť nič. Keď sme prenajímateľom umožnili, aby si o 9 mesiacov mohli odložiť splátky úverov, nevidím na to najmenší dôvod," priblížil.







Prenajímatelia by sa podľa Matoviča mali rovnako férovo správať voči svojim nájomcom. "Počas obdobia koronakrízy by nájomcovia nemali platiť. Nevidím dôvod, aby nájomcovia platili nájom, keď si ich prenajímateľ môže odložiť splátky úverov až do 9 mesiacov. Mám teda lepší návrh pre nájomcov. Musíme sa dohodnúť, či pôjdeme cestou, ktorú presadzuje Richard Sulík, aby nájomcovia platili, alebo cestou, ktorú presadzujem ja, teda aby nájomcovia neplatili," zdôraznil premiér.