Premiér: Nie je v záujme SR viazať sa výhradne na elektromobilitu

Bratislava 14. marca (TASR) - Vývoj a inovácie pri hľadaní alternatívnych pohonov voči klasickým spaľovacím motorom napredujú veľmi rýchlo a Slovensko na ne chce byť pripravené. Už teraz máme aj iné alternatívne palivá, ktoré by mali byť budúcnosťou, uviedol v utorok dočasne poverený premiér Eduard Heger v reakcii na výzvu šéfa opozičnej SaS Richarda Sulíka. Ten chce, aby Slovensko odmietlo zákaz spaľovacích motorov po roku 2035. Podľa premiéra nie je naším záujmom viazať sa výhradne na elektromobilitu.uviedol Heger. Sulíkovu výzvu premiér označil za zbieranie lacných politických bodov. Heger pripomenul, že rezort pod vedením Richarda Sulíka v minulosti s návrhom zákazu súhlasil a poskytol podporné stanovisko. Ako automobilová veľmoc sa podľa premiéra budeme tvrdo zasadzovať, aby sa ľudia na Slovensku a automobilový priemysel posúvali vpred a nezaspali dobu.dodal Heger. Aký bude postoj Slovenska pri hlasovaní, však jednoznačne nespresnil.Na výzvu Sulíka reagoval aj dočasne poverený minister hospodárstva Karel Hirman. Ten, naopak, Sulíka obvinil, že do Bruselu na rokovania chodil minimálne. Exminister hospodárstva chcel podľa Hirmana navyše radikálne znížiť odborný personál na stálom zastúpení.uviedol Hirman.Rezort hospodárstva odmietol výhrady, že sa neusiluje o získanie investorov do elektromobility, a tvrdí, že rokuje s viacerými zahraničnými investormi o možnosti výstavby závodu na výrobu batérií do elektrických áut.upozornilo ministerstvo.Paradoxné sú podľa Hirmana obvinenia súčasného vedenia rezortu zo strany Sulíka na nečinnosť pri presadzovaní investícií do elektromobility. "dodal Hirman.