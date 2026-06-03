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Premiér: Nikoho sme neoklamali, vláda však nie je fackovací panák
Premiér pripomenul, že podnikatelia pôvodne navrhovali napríklad aj skrátenie obedňajšej prestávky z 30 na 15 minút, skrátenie počtu dní na ošetrovanie člena rodiny či predĺženie skúšobnej doby.
Autor TASR
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Bratislava 3. júna (TASR) - Premiér Robert Fico (Smer-SD) odmietol kritiku zamestnávateľov, podľa ktorých predstavený balík na stabilizáciu ekonomiky neprinesie žiaden rozvoj a je iba miernym zlepšením podnikateľského prostredia. Nikoho sme neoklamali, urobili sme to, čo bolo dohodnuté, uviedol v stredu po rokovaní vlády premiér. Podnikateľov vyzval na „upokojenie vášní“ a odkázal im, že ich vyjadrenia nezodpovedajú realite a vláda nie je fackovací panák.
„Nerozumiem, o čom hovoria zamestnávatelia, pretože tento materiál je v podstate ich výplodom. Oni prišli a dali nám na stôl celý rad rôznych opatrení, ktoré by chceli prijať, aby sa ako-tak zlepšilo podnikateľské prostredie. Preto sa mi zdá byť zvláštne, ak niekto povie, že nejaká nula je predložená na rokovanie. Tu je návrh zákona, ktorý upravuje celý rad konkrétnych opatrení,“ zdôraznil Fico.
Premiér pripomenul, že podnikatelia pôvodne navrhovali napríklad aj skrátenie obedňajšej prestávky z 30 na 15 minút, skrátenie počtu dní na ošetrovanie člena rodiny či predĺženie skúšobnej doby v zamestnaní z troch na šesť mesiacov. „Takže pozor, narazili na seba dva svety. To je svet podnikateľský a je svet sociálnej demokracie. My sme sociálno-demokratická vláda a ja podporujem to, čo urobil minister práce Erik Tomáš (Hlas-SD), ak nesúhlasil s niektorými opatreniami, ktoré výslovne išli proti existujúcemu štandardu pracovnoprávnej ochrany ľudí,“ dodal Fico.
Keďže vláda s týmito návrhmi nesúhlasila a opatrenia s vplyvom na štátny rozpočet bude riešiť až na jeseň, nie sú podľa premiéra podnikatelia spokojní. Fico dodal, že odmieta tento štýl komunikácie, pretože materiál, ktorý vláda v stredu prerokovala, je v podstate ten, s ktorým zamestnávatelia prišli.
Hoci vláda schválila aj žiadosť o prerokovanie materiálu v skrátenom konaní, na súčasnú júnovú schôdzu Národnej rady SR ho podľa Fica nepredloží. Parlament sa tak opatreniami bude zaoberať až v septembri.
„Nerozumiem, o čom hovoria zamestnávatelia, pretože tento materiál je v podstate ich výplodom. Oni prišli a dali nám na stôl celý rad rôznych opatrení, ktoré by chceli prijať, aby sa ako-tak zlepšilo podnikateľské prostredie. Preto sa mi zdá byť zvláštne, ak niekto povie, že nejaká nula je predložená na rokovanie. Tu je návrh zákona, ktorý upravuje celý rad konkrétnych opatrení,“ zdôraznil Fico.
Premiér pripomenul, že podnikatelia pôvodne navrhovali napríklad aj skrátenie obedňajšej prestávky z 30 na 15 minút, skrátenie počtu dní na ošetrovanie člena rodiny či predĺženie skúšobnej doby v zamestnaní z troch na šesť mesiacov. „Takže pozor, narazili na seba dva svety. To je svet podnikateľský a je svet sociálnej demokracie. My sme sociálno-demokratická vláda a ja podporujem to, čo urobil minister práce Erik Tomáš (Hlas-SD), ak nesúhlasil s niektorými opatreniami, ktoré výslovne išli proti existujúcemu štandardu pracovnoprávnej ochrany ľudí,“ dodal Fico.
Keďže vláda s týmito návrhmi nesúhlasila a opatrenia s vplyvom na štátny rozpočet bude riešiť až na jeseň, nie sú podľa premiéra podnikatelia spokojní. Fico dodal, že odmieta tento štýl komunikácie, pretože materiál, ktorý vláda v stredu prerokovala, je v podstate ten, s ktorým zamestnávatelia prišli.
Hoci vláda schválila aj žiadosť o prerokovanie materiálu v skrátenom konaní, na súčasnú júnovú schôdzu Národnej rady SR ho podľa Fica nepredloží. Parlament sa tak opatreniami bude zaoberať až v septembri.