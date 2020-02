Premiér: Nikto nemá záujem, aby sa okrádal štát na výbere mýta

Bratislava 2. februára (TASR) - Nikto nemá záujem, aby sa okrádal štát na výbere mýta a dohadzovali sa služby súkromným firmám. Vyhlásil to v diskusnej relácii TA3 V politike premiér Peter Pellegrini. Podľa neho v prípade, že nastala chyba pri uzatvorení zmluvy so Skytollom, ktorá tento systém prevádzkuje, mala by byť vyvodená zodpovednosť.



Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR upozornil ešte vlani v novembri na neefektívne a nehospodárne nastavený systém výberu mýta na Slovensku. Hnutie OĽaNO tvrdí, že ide o "biznis Smeru-SD" a ak by chcel štát systém odkúpiť, stálo by to približne 400 miliónov eur. Exminister dopravy a súčasný poslanec Smeru-SD Ľubomír Vážny podal trestné oznámenie pre celú situáciu okolo mýtneho systému na Generálnu prokuratúru SR na neznámeho páchateľa. Domnieva sa, že v súvislosti s vypracovaním, zverejnením a následným komunikovaním protokolu NKÚ a záverečnej správy NKÚ boli naplnené skutkové podstaty viacerých trestných činov.



"Len čo sa preukáže, že by minister v tom čase konal v neprospech krajiny, tak budeme musieť vyvodiť zodpovednosť, ale nateraz má každý svoju pravdu. Ak je ešte možnosť na nasledujúce dva roky vyrokovať lepšie podmienky, tak poďme do toho," vyjadril sa premiér. Podľa neho by sa mala aj firma Skytoll vyjadriť ku všetkým obvineniam. Tiež uviedol, že ide o zmluvu z roku 2008 a "nechce byť jej advokátom". "Minulý rok bol pomer 70 % pre štát, 30 % sú náklady na správu. Keby štát vybral viac, náklady na výber sú zhruba rovnaké. Takže, keby sme vybrali o pár desiatok alebo stoviek miliónov na mýte viac, tak pomer je ešte menší. Vyzývam kolegov, aby skúsili vyrokovať alebo zbaviť sa nejakej služby, ktorá je nepodstatná a za ktorú platíme nejaké peniaze, aby sme pomer zmenili ešte v prospech štátu," uviedol Pellegrini.



Zároveň povedal, že "nikto nebude nič kupovať za 400 miliónov eur". "Nikto nemá záujem, aby sa tu nejakým spôsobom okrádal štát, nie som tu na to, aby sa dohadzovali služby nejakým finančným skupinám. Ak v roku 2008 nastala chyba, štát sa musí poučiť," podotkol premiér s tým, že ak nastala chyba, musí sa vyvodiť zodpovednosť.



Podľa neho treba zlepšiť do budúcnosti podmienky okolo mýtneho systému. "Treba, aby každá jednu zmena, ktorú štát bude chcieť urobiť, nestála desiatky miliónov eur za zmenu systému, pomer - cena - výkon a služba musí byť v prospech štátu výrazný. Ak by to mal byť súkromník, malo by to kryť skutočne len jeho náklady," dodal premiér.