Premiér: Noví ministri budú nezávislí nominanti

Bratislava 19. marca (TASR) - Noví ministri vo vláde Samuel Migaľ a Rudolf Huliak budú nezávislí nominanti, odborne a politicky sa budú zodpovedať výlučne predsedovi vlády. Ich vymenovanie predstavuje cenu za obnovenie vládnej väčšiny a dôsledok neschopnosti vedenia Hlasu-SD a SNS dosiahnuť dohodu so svojimi vlastnými poslancami. Vyplýva to z vyjadrenia premiéra Roberta Fica (Smer-SD), ktoré uverejnil na sociálnej sieti.



"Vládna koalícia tým, že za nových ministrov a štátnych tajomníkov nastúpia náhradníci ochotní podporovať vládnu koalíciu, získala nielen možnosť prijímať v Národnej rade (NR) SR zákony, ale aj voliť napríklad predsedu NR SR," uviedol Fico. Odmietol, že by nový šéf rezortu investícií Samuel Migaľ a minister športu a cestovného ruchu Rudolf Huliak boli nominantami Smeru-SD.



Fico zároveň odmieta, aby sa len tak ľahko niekto zbavoval zodpovednosti za ľahkovážnosť, s akou zostavoval kandidátku. "Na záchranu vládnej koalície som s obrovskou pomocou Roberta Kaliňáka (Smer-SD) pristúpil k absurdnej politickej operácii, akú som za mojich 33 rokov v politike nielenže nikdy neurobil, ale ani nevidel absurdnosť toho, čo sa stalo v radoch politickej strany Hlas-SD," podotkol premiér. Fico si myslí, že frustráciu dal najavo pri menovaní Migaľa za ministra investícií aj prezident SR Peter Pellegrini.



Krízu, ktorá sa riešila niekoľko týždňov a výsledkom ktorej je absurdná politická štruktúra vo vláde, mohli podľa Fica vedenia strán SNS a Hlasu-SD vyriešiť lusknutím prsta. Predseda vlády pripomenul, že vládnuť s tesnou väčšinou 76 poslancov je prakticky nemožné. "V pondelok bude koaličná rada, na ktorej budeme rokovať o postupe na nadchádzajúcej schôdzi NR SR a budeme hovoriť aj o voľbe predsedu NR SR. Smer si ctí záväzok z koaličnej zmluvy, že kandidáta na post predsedu NR SR navrhuje Hlas, musíme si však povedať, ako sme sa a vďaka komu k tejto voľbe dostali," uzavrel.