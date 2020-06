Premiér: O investovaní európskych peňazí môžeme hovoriť celé leto

Bratislava 9. júna (TASR) – O investovaní dodatočných peňazí od Európskej únie (EÚ) z Fondu obnovy plánuje premiér Igor Matovič (OĽaNO) celé leto diskutovať s ľuďmi, ktorí sa v tom vyznajú, aby v septembri mohli mať odpovede. Uviedol to na brífingu v utorok.



„Čo sa týka investovania financií – toho holuba na streche, lebo nie je to vôbec ešte dotiahnuté, kľúčové krajiny majú veľké výhrady a nemusí to prejsť – bude to veľká otázka pre nás všetkých. Bol by som veľmi rád, keby to bolo na základe takého spoločného rozhodnutia,“ skonštatoval premiér.



K spoločenskému konsenzu by podľa neho malo dôjsť napríklad na konferenciách, ktoré by boli otvorené ľuďom, ktorí sa v tom vyznajú. „Treba si povedať, že do ktorých kľúčových projektov by sme tie peniaze investovali,“ uviedol premiér s tým, že Slovensko nebolo nikdy schopné takéto množstvo peňazí za tak krátky čas rozumne investovať. „Bolo ich schopné jedine rozkradnúť,“ podotkol premiér.



„Ak sa chceme tomuto vyhnúť, tak musíme určiť pár strategických zásadných projektov, a na tých by naozaj mala byť spoločenská dohoda – určite nie facebooková anketa,“ odpovedal premiér na otázku, či to bude formou ankety.