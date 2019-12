Premiér: O koncesii letiska v Ivánke by už mala rozhodnúť nová vláda

Bratislava 18. decembra (TASR) – Koncesia bratislavského letiska by už mala byť v kompetencii novej vlády, ak má ísť o kontrakt na takú dlhú dobu ako 20 až 30 rokov. Po rokovaní vládneho kabinetu to uviedol premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) s tým, že na realizáciu tohto kroku bude treba ešte zmeniť legislatívu.



Vláda na stredajšom zasadnutí vzala na vedomie informáciu o aktuálnom stave výberu koncesionára pre prevádzku, údržbu a rozvoj letiska v Bratislave. Podľa tohto materiálu finančný a technický stav letiska nenaznačuje závažné prekážky pri realizácii koncesnej stratégie. Legislatívna úprava je však v tomto smere nedostatočná, bude preto potrebné ju upraviť. Zároveň je stále nevyrovnaná časť pozemkov a bude treba riešiť ich vlastníctvo. Pellegrini preto navrhol, aby sa najskôr vedenie letiska, poradcovia aj ministerstvo dopravy zaoberali odstránením týchto prekážok.



O spustení samotného procesu hľadania prevádzkovateľa letiska by už podľa premiéra mala rozhodovať nová vláda, keďže ide o nový projekt. "Ten čas by mal byť daný novému vedeniu rezortu a novej vláde, aby si to osvojila a rozhodla, či naozaj na 20 – 30 rokov niekomu dáme naše letisko prevádzkovať s tým, že bude musieť značne doň investovať," poznamenal Pellegrini.