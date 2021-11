Premiér: O štátnom rozpočte na rok 2022 sa v koalícii ešte rokuje

Bratislava 20. novembra (TASR) - O štátnom rozpočte na rok 2022, o ktorom by mal najbližšie rokovať parlament, sa v koalícii ešte rokuje. Uviedol to v relácii RTVS Sobotné dialógy predseda vlády SR Eduard Heger (OĽANO).



"Rokuje sa," povedal premiér. Keď sa rokuje, to podľa neho "neznamená, že sa niečo neposunulo ďalej". "Kým však nie je dohodnuté všetko, nie je dohodnuté nič," poznamenal k návrhu rozpočtu.



Pri daňovo-odvodovej reforme, ktorej rysy v uplynulom týždni predstavil minister financií SR Igor Matovič (OĽANO), sa už podľa jeho slov črtá dohoda medzi koaličnými partnermi. Podľa premiéra sa ďalej rokuje aj o nej. "Zo Sme rodina je tu veľká podpora, zo strany Za ľudí taktiež," priblížil.



"Rokovania teraz prebiehajú s SaS. V piatok (19. 11.) bolo stretnutie v sídle SaS, kde som bol aj ja prítomný, ako i minister financií so štátnym tajomníkom. Rokovania prebiehali veľmi konštruktívne, bolo to niekoľkohodinové stretnutie, bude pokračovať. Ideme v dobrom duchu a myslím si, že tým správnym smerom," dodal k daňovo-odvodovej reforme premiér.