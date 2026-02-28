< sekcia Ekonomika
Premiér: O zámere Samsungu som dostal nepotvrdenú správu až v stredu
Spoločnosť Samsung Electronics Slovakia v piatok popoludní oznámila, že prijala rozhodnutie o ukončení prevádzky svojho závodu na výrobu televízorov v Galante.
Bratislava 28. februára (TASR) - Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) zdôrazňuje, že rozhodnutie Samsungu ukončiť výrobu v Galante nemalo nič spoločné s podnikateľským prostredím na Slovensku. Vo videu na sociálnej sieti povedal, že prvýkrát dostal nepotvrdenú informáciu o zámere juhokórejskej spoločnosti v stredu.
„Samsung prekvapil, pretože o jeho zámere nevedeli ani miestni odborári, ktorí vyjednávali ďalšiu kolektívnu zmluvu. Aj ja som prvýkrát dostal nepotvrdenú správu v stredu, oficiálne oznámil Samsung svoj odchod až v piatok (27. 2.) a jasne uviedol, že ide o globálnu záležitosť, že prudko klesá obchod s televízormi a že narážajú na typický európsky problém - vysoké ceny energií,“ zdôraznil Fico.
Predseda vlády podčiarkol, že rozhodnutie Samsungu nemá nič spoločné s daňovo-odvodovým zaťažením či so Zákonníkom práce. „Našou povinnosťou, a to v úzkom kontakte so spoločnosťou Samsung, je zabezpečiť pre zamestnancov nadštandardné podmienky pri odchode, mienime naštartovať osobitné finančné mechanizmy EÚ na podporu prepustených, ktoré už využili viaceré vyspelé západné krajiny, komunikujeme s firmami v okolí, ktoré sa boria s nedostatkom pracovnej sily,“ doplnil.
Poukázal aj na to, že okres Galanta má nízku mieru nezamestnanosti. „Podpredsedníčka vlády Denisa Saková a minister práce Erik Tomáš (obaja Hlas-SD) presne vedia, čo majú robiť. Každý, kto má chuť pracovať, si zaslúži našu pozornosť a podporu, najmä ak zoberiem do úvahy, že nám na Slovensku chýba 150.000 zamestnancov, predovšetkým v priemyselnej výrobe,“ dodal Fico.
