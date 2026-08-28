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Premiér: Obnovenie výroby v Slovalcu je dobrou správou pre Slovensko
V plnom výkone bude fabrika vyrábať 17 % všetkej produkcie primárneho hliníka v Európe.
Autor TASR
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Žiar nad Hronom 28. augusta (TASR) - Postupný reštart výroby žiarskej hlinikárne Slovalco je dobrou správou pre Slovensko a rovnako aj pre Európu. Na tlačovej konferencii po slávnostnom spustení pecí v žiarskom Slovalcu to uviedol premiér Robert Fico (Smer-SD) s tým, že v plnom výkone bude fabrika vyrábať 17 % všetkej produkcie primárneho hliníka v Európe.
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UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.