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Piatok 28. august 2026
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Premiér: Obnovenie výroby v Slovalcu je dobrou správou pre Slovensko

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Na snímke zľava minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) a predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) počas slávnostného spustenia obnovenej výroby primárneho hliníka v spoločnosti Slovalco, a. s., v Žiari nad Hronom v piatok 28. augusta 2026. Foto: TASR - Marek Mačica

V plnom výkone bude fabrika vyrábať 17 % všetkej produkcie primárneho hliníka v Európe.

Autor TASR
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Žiar nad Hronom 28. augusta (TASR) - Postupný reštart výroby žiarskej hlinikárne Slovalco je dobrou správou pre Slovensko a rovnako aj pre Európu. Na tlačovej konferencii po slávnostnom spustení pecí v žiarskom Slovalcu to uviedol premiér Robert Fico (Smer-SD) s tým, že v plnom výkone bude fabrika vyrábať 17 % všetkej produkcie primárneho hliníka v Európe.





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