Premiér čaká na výsledky kontroly dotácie pre ošípané, vyvodí dôsledky

Bratislava 30. decembra (TASR) – Predseda vlády SR Eduard Heger (OĽANO) očakáva výsledky kontroly pridelenia dotácie pre firmu Rimanec, s.r.o. štátneho tajomníka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Milana Kyseľa. Z kontroly plánuje vyvodiť dôsledky. Heger to uviedol vo štvrtok na sociálnej sieti.



"Každá dotácia musí byť spravodlivá a transparentná. Preto aj vo veci štátnej dotácie pre spoločnosť Rimanec, s.r.o. komunikujem s ministrom (pôdohospodárstva) Samuelom Vlčanom (nominant OĽANO). V blízkej dobe očakávam výsledky dôslednej kontroly pridelenia dotácie, ako aj podmienky jej vyhlásenia. Ak sa potvrdí čo i len jedno pochybenie, tak vyvodíme dôsledky, lebo politická kultúra pre túto vládu nie je prázdne heslo," spresnil.



Poznamenal, že štátna dotácia pre spoločnosť Rimanec, ktorú zakladal Kyseľ a dodnes v nej pôsobia jeho rodinní príslušníci, "ho znepokojila". "Rezort pôdohospodárstva totiž za bývalých vlád zosobňoval korupciu, kradnutie či zneužívanie moci a funkcií pre osobný prospech úzkej skupiny ľudí. Bola to éra ´našich ľudí´, a preto prvoradým cieľom mojej vlády je vypudiť tieto praktiky z verejného života," podčiarkol.



"Za posledné dva roky sa nám podarilo trend predchádzajúcich vlád zvrátiť. Očistili sme samotný rezort aj Pôdohospodársku platobnú agentúru, o čom svedčí opätovné udelenie akreditácie. Vďaka tomu sa opäť stala dôveryhodným partnerom pre európske inštitúcie a Slovensko tak môže naďalej samostatne rozhodovať o podpore našich farmárov," dodal premiér.



Odbor komunikácie MPRV v reakcii na vyjadrenia mimoparlamentného Hlasu-SD 28. decembra uviedol, že Vlčan dal preveriť, či podporu firme Rimanec vyplatili v zmysle stanovených podmienok.



Hovorkyňa Hlasu-SD Patrícia Medveď Macíková v súvislosti s podporou na ošípané, o ktorej strana informovala v utorok (28. 12.), v stredu (29.12.) uviedla, že MPRV podporilo z dvoch miliónov eur pre chovateľov ošípaných len 4 % fariem, a to najmä veľkochovy a subjekty blízke hnutiu OĽANO. MPRV podľa nej zavádza verejnosť pri obrane svojich politických funkcionárov. Nastavením vzorca na rozdelenie dvoch miliónov eur chovateľom ošípaných cielene zvýhodnilo nielen subjekty blízke OĽANO, ale aj zahraničné veľkochovy.