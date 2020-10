Premiér očakáva, že každá strana príde s návrhmi do plánu obnovy

Bratislava 9. októbra (TASR) – Premiér Igor Matovič (OĽANO) očakáva, že každá politická strana, koaličná aj opozičná, príde so svojím návrhom výberu z reformného "menu". Reagoval tak na to, že koaličné hnutie Sme rodina v piatok predstavilo svoj návrh plánu obnovy. Predseda vlády to hodnotí pozitívne, hovorí, že predstáv bude mnoho, ale vo finále z toho musí vzísť približne päť – šesť reforiem.



"Predstáv sto, možno stovky, za desiatky až stovky miliárd eur, ale na konci máme 6 miliárd eur a nejakých päť – šesť reforiem vo finále, teda ja očakávam, že z toho vzíde," priblížil v piatok premiér. Osobne sa mu páči táto aktivita hnutia Sme rodina. "Takto by to malo prebiehať, lebo toto je verejná diskusia o veľmi vážnej veci," podotkol.



Dokument Moderné a úspešné Slovensko, ktoré je akýmsi "reformným menu", je podľa neho o tom, že minister financií Eduard Heger (OĽANO) dal dokopy analytikov, ktorí spísali "bolesti" Slovenska, ktoré sa dlhé roky neriešili. Ide podľa neho o veľmi dobrý podklad pre diskusiu o pláne obnovy.



Predseda parlamentu a líder hnutia Sme rodina Boris Kollár v piatok uviedol, že predloží koalícii vlastný návrh plánu obnovy, ktorý zahŕňa zelené investície a reformy spolu za 5,8 miliardy eur. Jednou z hlavných reforiem má byť daňovo-odvodová reforma. Matovič však v tejto súvislosti naznačil, že prostriedky pravdepodobne na túto oblasť nebudú môcť smerovať. "Podľa predbežného postoja Európskej komisie (EK) nehrozí, že by nám preplatili nejaké náklady na daňovo-odvodovú reformu," upozornil.



V rámci investícií chce hnutie napríklad obnoviť 8 plus 1 moderných nemocníc, 600 škôl, modernizovať železnice, postaviť tri nové univerzitné centrá, ale aj nové moderné zariadenia sociálnych služieb. Prostriedky by chceli smerovať aj do obnovy 30.000 rodinných domov.