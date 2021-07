Premiér ocenil v Continentali vo Zvolene podiel zamestnancov na vývoji

Zvolen 16. júla (TASR) - Značný podiel zamestnancov podieľajúcich sa na vývoji a výskume ocenil pri svojej piatkovej návšteve spoločnosti Continental Automotive Systems Slovakia vo Zvolene premiér Eduard Heger (OĽANO).



Ako po skončení návštevy uviedol pre TASR, v závode majú vlastné výskumné a vývojové centrum, kde je zamestnaných až 20 percent všetkých zamestnancov. "To je presne to, čo na Slovensku chceme mať. Aby práve veľké svetové firmy mali u nás aj výskum a vývoj," konštatoval.



Premiér sa zaujímal, čo sa vo firme vyrába a aká je zamestnanosť. V tejto súvislosti spomenul aj pomoc vlády, ktorá je určená pre firmy v čase koronakrízy. Či už ide o tzv. kilečko alebo ďalšie podobné opatrenia, ktoré by mali v krátkom čase nasledovať. "Tieto opatrenia budú určené aj na to, aby sme k nám pritiahli zahraničné investície, ale aj na to, aby sa investície, ktoré už na Slovensku máme, naďalej rozrastali," pripomenul.



Podľa personálnej riaditeľky zvolenského závodu Continental Kristíny Kavickej sa v minulom roku na výrobe podpísala najmä pandémia a s ňou súvisiace výpadky v dodávateľskom reťazci.



"V druhej polovici minulého roka sa výroba zdanlivo vrátila späť do normálu, aby nás začiatkom tohto roka zasiahla polovodičová kríza a ďalšie výpadky v dodávateľských reťazcoch, čo je situácia v automotive biznise v súčasnosti veľmi štandardná," priblížila.



Zvolenský Continental momentálne zamestnáva 1100 ľudí. "Od marca minulého roku sme niekoľkokrát museli zamestnancov prepúšťať a znova naberať. Samozrejme, primárne využívame iné formy flexibility, ako sú napríklad zvýšené konto pracovného času, skrátene úväzky, neplatené voľno a štátna pomoc, aby sme udržali čo najviac zamestnancov počas tohto náročného obdobia," dodala. Výhľad na najbližšie mesiace je však podľa nej nejasný, keďže aj v súčasnosti sa situácia mení zo dňa na deň.