Premiér: Ochota vlády pomôcť samosprávam v rámci rozpočtu platí

Bratislava 13. júla (TASR) - Ochota pomôcť samosprávam s kompenzáciami vysokých cien energií zo strany vlády SR naďalej platí, v rámci možností štátneho rozpočtu. V reakcii na kritiku samospráv a parlamentnej opozície to skonštatoval predseda vlády SR Ľudovít Ódor. TASR o tom informoval hovorca predsedu vlády SR Peter Majer.



"V polovici augusta budeme mať k dispozícii polročnú správu ministerstva financií o stave verejných financií. Na jej základe budeme vedieť, v akom objeme vieme samosprávam pomôcť," poznamenal Ódor.



Zástupcovia samospráv mali vo štvrtok o kompenzáciách vysokých cien energií rokovať s premiérom. Deň pred rokovaním však Ódor rokovanie zrušil. Premiér sa už skôr vyjadril, že vláda nedisponuje takými finančnými zdrojmi, aby kompenzovala samosprávam ceny energií. Zrušenie stretnutia kritizovalo združenie samosprávnych krajov SK8 aj Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS). Predseda ZMOS-u Jozef Božik vo štvrtok informoval, že mimoriadna schôdza ku kompenzáciám vysokých cien energií pre samosprávy by mohla byť 1. septembra, schôdzu podľa neho podporujú aktéri naprieč politickým spektrom.



Strana Smer-SD v rovnaký deň avizovala, že plánuje podať návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze Národnej rady (NR) SR v piatok (14. 7.) Chce na nej prijať uznesenie, ktorým by parlament zaviazal vládu poskytnúť kompenzáciu mestám, obciam a vyšším územným celkom vo výške 108 miliónov eur. Mimoparlamentná strana Hlas-SD premiéra kritizovala za pasivitu, vládu vyzvala na okamžité rokovania so samosprávami a nájdenie riešenia.