Premiér E. Heger: Odborári sú pre vládu dôležitým partnerom

Bratislava 16. júna (TASR) - Odborári sú pre vládu dôležitým partnerom, pretože sú priamo pri zamestnancoch, majú najlepšie informácie o tom, čo zamestnancov trápi a čo pri svojej práci potrebujú. Uviedol to vo štvrtok predseda vlády SR Eduard Heger (OĽANO) na zjazde Konfederácie odborových zväzov (KOZ) SR.



"Ste kľúčovým partnerom akejkoľvek vlády pre to, ako sa bude krajina vyvíjať z ekonomického, sociálneho hľadiska, pretože na konci dňa sú to práve zamestnanci, ktorí tvoria hrubý domáci produkt, a tým pádom aj úspech danej krajiny. Vy stojíte pri zamestnancoch, ste pre nich bútľavou vŕbou a záleží vám, aby sme sa posúvali dopredu. A v tomto ste moji spojenci," zdôraznil Heger.



Zdôraznil, že Slovensko sa aktuálne nachádza v zložitej situácii, ku ktorej nemalou mierou prispela pandémia, vojna na Ukrajine, ale aj neustále sa zvyšujúca inflácia.



"Myslím si, že Slovensko môže byť úspešné iba vtedy, ak budeme spolupracovať. Sme príliš malá krajina na to, aby sme si mohli dovoliť nespolupracovať. Uvedomujem si, že spolupráca sa hľadá ťažko, najmä v situácii, keď prichádza nová vláda, do budovania nových vzťahov zasiahne kríza, pandémia," skonštatoval predseda vlády.



Heger aj pred zástupcami odborárov zopakoval svoj záväzok pravidelne chodiť na zasadnutia Hospodárskej a sociálnej rady SR. "Chcem osobne vidieť, ako s vami rezorty naozaj spolupracujú. Nechcem, aby išlo len o deklarovanú spoluprácu, ale skutočnú spoluprácu, pri ktorej sa poctivo rokuje a vyhrávajú tie najlepšie argumenty, nie najväčšie svaly," vyhlásil premiér.



Predseda vlády pripustil, že nie všetky predvolebné sľuby sa darí napĺňať tempom, akým by si vláda želala. "Ja, aj moja vláda však tvrdo pracujeme, aby sme stihli urobiť čo najviac. Veď aj vy zamestnanci tvrdo pracujete, aby ste si zarobili na svoju mzdu a živobytie," povedal premiér, ktorý odborárov povzbudil k otvorenej a priamočiarej komunikácii s vládou.



"Všetci chceme, aby Slovensko bolo modernou a úspešnou krajinou. Vláda sama to nedokáže, ani všetky peniaze z Európskej únie. Úspech Slovenska musí byť postavený na našej spolupráci, na spolupráci sociálnych partnerov," uzavrel predseda vlády SR.