Premiér odcestoval na oficiálnu návštevu Azerbajdžanu

Bratislava 6. mája (TASR) - Premiér Robert Fico (Smer-SD) v pondelok odcestoval na oficiálnu návštevu Azerbajdžanu. V utorok (7. 5.) sa v Baku stretne s prezidentom krajiny Ilhamom Alijevom, s ktorým bude rokovať o prehĺbení bilaterálnych vzťahov s dôrazom na ekonomickú spoluprácu.



"Témou stretnutia budú aj možnosti dovozu azerbajdžanského plynu do Slovenskej republiky. Predseda vlády SR spolu s prezidentom Azerbajdžanu podpíše deklaráciu o strategickom partnerstve medzi Slovenskou republikou a Azerbajdžanom," priblížil tlačový a informačný odbor Úradu vlády (ÚV) SR. Podpísaná má byť tiež dohoda o spolupráci v oblasti obranného priemyslu medzi ministrami obrany Slovenska a Azerbajdžanu.



Spolu s predsedom vlády cestuje do Azerbajdžanu aj skupina podnikateľov, ktorí budú v Baku rokovať o spolupráci medzi slovenskými a azerbajdžanskými firmami, doplnil tlačový odbor.



Ide o prvú zahraničnú cestu premiéra do krajiny mimo Európskej únie (EÚ), ktorej cieľom je podpora slovenskej ekonomiky a rozvoj bilaterálnych vzťahov so štátmi, ktoré majú vysoký ekonomický potenciál. S predsedom vlády odcestuje na zahraničnú cestu aj ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD), minister zahraničných vecí Juraj Blanár a minister obrany Robert Kaliňák (obaja Smer-SD).