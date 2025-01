Premiér odcestuje vo štvrtok do Bruselu, kde bude rokovať o plyne

Bratislava 28. januára (TASR) - Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) bude rokovať v Bruseli o plyne. Vo štvrtok (30. 1.) sa uskutoční stretnutie slovenského premiéra s predstaviteľmi Európskej komisie v súvislosti so zastavením tranzitu plynu na územie Slovenska. Informoval o tom v utorok tlačový odbor Úradu vlády SR.



Po skončení stretnutia, približne o 18.00 h, by sa mala uskutočniť tlačová konferencia.



Vo veci dodávok plynu na naše územie cez Ukrajinu sa vyjadril v pondelok (27. 1.) minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD). Ten privítal vyhlásenie šéfky európskej diplomacie Kaje Kallasovej, na základe ktorého Európska komisia podporila SR a Maďarsko v otázke ochrany kritickej energetickej infraštruktúry vrátane potrubí prechádzajúcich cez Ukrajinu na Slovensko. Po pondelkovom zasadnutí Rady Európskej únie pre zahraničné veci ocenil tiež ochotu Kyjeva prepravovať do Európy iný zemný plyn ako ruský.