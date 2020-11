Premiér odkazuje SPPK na agroministra, Tomáš hovorí o arogancii moci

Bratislava 19. novembra (TASR) - Poľnohospodári a potravinári by mali komunikovať s rezortným ministrom. Uviedol to predseda vlády Igor Matovič (OĽANO) v reakcii na tretí otvorený list, o ktorého odoslaní premiérovi informovala na tlačovej besede vo štvrtok Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK). Premiér sa podľa svojich slov "nestíha" stretnúť s farmármi, pretože rieši problémy súvisiace s pandémiou nového koronavírusu. Nezaradený poslanec Erik Tomáš, ktorý pôsobí v mimoparlamentnom Hlase-SD, hovorí, že zo strany premiéra ide o aroganciu moci.



"Naozaj by som poprosil, nech sa (poľnohospodári) snažia komunikovať s kompetentným ministrom (pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Jánom Mičovským z OĽANO, pozn. TASR). Niekedy možno treba trochu viac snahy z jednej aj z druhej strany a potom sa (vec) podarí. A nie hneď, keď sa nedohodnem na prvý raz, sa verejne otvorenými listami obracať na premiéra, vyzývať, aby som ja ich situáciu riešil," spresnil v reakcii na otvorený list SPPK Matovič.



Podľa svojich slov sa premiér snaží, aby bola situácia s novým koronavírusom po každej stránke pod kontrolou pred veľmi ťažkou zimou, do ktorej Slovensko ide. "Neviem to teraz posúdiť, či (minister Mičovský) zlyhal pri komunikácii s týmito konkrétnymi ľuďmi. Už som povedal, že potreboval by som možno dva-tri dni na to, aby som na každom ministerstve strávil čas a vyhodnotil si, ako ministri príslušný rezort vedú. Úprimne však hovorím, či sa to niekomu páči alebo nie, nemám na to čas," dodal predseda vlády na novinársku otázku, či podľa neho Mičovský kompetentne a dostatočne odborne vedie svoj rezort.



Podľa Tomáša ide zo strany premiéra "o pokračovanie arogancie moci". "Nedá sa na to nič iné povedať, že je to arogancia moci, ak si ani len nedokáže vypočuť ľudí, keď mu niečo chcú povedať. Zjavne sa na ministerstve pôdohospodárstva asi niečo deje, keď sa pán Matovič odmieta s týmito ľuďmi (s poľnohospodármi a potravinármi zo SPPK, pozn. TASR) rozprávať," uviedol Tomáš.



Jana Holéciová, hovorkyňa SPPK informovala, že slovenskí chovatelia dojníc, ošípaných, hydiny, pestovatelia poľných plodín, zeleninári, ovocinári, ale aj relevantní predstavitelia potravinárov, ktorí pre spotrebiteľov zabezpečujú výrobu múky, chleba a pečiva, mlieka a mliečnych výrobkov, konzervári, pivovarníci a sladovníci či výrobcovia liehu píšu predsedovi vlády ďalší otvorený list. Ani nie po dvoch mesiacoch sa na premiéra obracajú opäť so žiadosťou o pomoc pri riešení nezdravého stavu agropotravinárskeho sektora.



Signatármi otvoreného listu sú Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka, Slovenský mliekarenský zväz, Združenie pestovateľov obilnín, Slovenská spoločnosť mlynárov, Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov, Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku, družstvo, Únia hydinárov Slovenska, Slovenská holsteinská asociácia, Ovocinárska únia Slovenska, Zväz zeleninárov a zemiakarov Slovenska, Slovenský zväz olejninárov, Zväz pestovateľov a spracovateľov kukurice, Zväz výrobcov krmív, skladovateľov a obchodných spoločností, Slovenský konzervárenský zväz, Slovenské združenie výrobcov piva a sladu a Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku.