Premiér označil list EK k dvojitým cenám palív za nehorázny
Bratislava 30. marca (TASR) - Premiér Robert Fico (Smer-SD) v pondelok kritizoval Európsku komisiu (EK) za uprednostňovanie Ukrajiny pred členským štátom EÚ. Slovensku Komisia poslala oficiálny list, v ktorom žiada, aby vláda zrušila uplatňovanie dvojakých cien motorových palív pre domácich obyvateľov a pre cudzincov. Podľa premiéra je list, v ktorom si Komisia vyhradila právo využiť všetky dostupné prostriedky na zvrátenie tohto rozhodnutia, politicky nehorázny.
„Tento list je politicky nehorázny. Je to dvojitý meter. Je to jasné preferovanie záujmov Ukrajiny pred záujmami členského štátu Európskej únie. Je to poškodzovanie ekonomických záujmov Slovenska a Maďarska, ale aj celej strednej Európy, pretože keby ropovod Družba fungoval, tieto problémy tu nemáme,“ povedal Fico. Dodal, že napadnuté nariadenie vlády má obmedzenú dobu trvania jeden mesiac a dvojaké ceny sú z dôvodu využívania štátnych ropných rezerv rafinériou Slovnaft.
Premiér pripomenul, že prerušenie dodávok ropy na Slovensko cez ropovod Družba trvá už dva mesiace a zatiaľ nie je potvrdený skutočný rozsah poškodenia ropovodu. Kritizoval predsedníčku EK Ursulu von der Leyenovú, že nedokáže prinútiť prezidenta Ukrajiny Volodymyra Zelenského, aby umožnil expertom EÚ poškodenie skontrolovať. „To vás naozaj už nikto neberie vážne, že nie ste schopní vybaviť ani inšpekčný tím troch alebo štyroch ľudí, ktorí sa pôjdu pozrieť na ten ropovod? Alebo to robíte úmyselne po dohode s prezidentom Zelenským? A poviem presvedčenie, že ste dohodnutá s prezidentom Zelenským na tomto postupe,“ dodal Fico.
EK sa tak podľa neho môže usilovať o ovplyvňovanie politického boja na Slovensku. „Ak sa spolieha Komisia na to, že sa vytvorí na Slovensku ekonomická a sociálna situácia, ktorá má poškodiť túto vládu pred nasledujúcimi voľbami v roku 2027, tak sa budeme celkom prirodzene brániť v takejto predstave a urobíme všetko pre to, aby to tak nebolo,“ dodal.
Premiér zároveň kritizoval, že v delegácii EÚ, ktorá na Ukrajine čaká na povolenie navštíviť miesto poškodenia ropovodu, nie sú zástupcovia Slovenska ani Maďarska, ktorých sa situácia najviac dotýka. Dodal, že nebude súhlasiť s urýchleným vstupom Ukrajiny do EÚ. Náš východný sused bude podľa neho musieť splniť všetky kritériá na vstup tak, ako ostatné krajiny.
Ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) uviedla, že Slovensko bude obhajovať zavedenie dvojakých cien palív v rokovaniach s Európskou komisiou, najmä z dôvodu využitia ropy vo vlastníctve štátu pre toto opatrenie. Rafinéria Slovnaft do pondelka spotrebovala približne 105.000 ton ropy z pôvodných približne 250.000 ton uvoľnených zo štátnych hmotných rezerv po vyhlásení stavu ropnej núdze 18. marca.
Zároveň informovala, že Slovnaft si spoločne so spoločnosťou MOL zabezpečil náhradné dodávky ropy z viacerých krajín vrátane Líbye, Saudskej Arábie či Nórska. Celkovo ide o približne dva milióny ton, z ktorých viac ako polovica ostáva na Slovensku. Rafinéria by mala požičané zásoby štátu postupne vrátiť v prvej polovici apríla.
