Premiér P. Pellegrini odcestoval na pracovnú cestu do Portugalska

Bratislava 31. januára (TASR) – Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) v piatok popoludní odcestoval na pracovnú cestu do Portugalska. Zúčastní na kohéznom samite, ktorý sa koná v sobotu (1. 2.) v meste Beja. Na Slovensko by sa mal vrátiť v sobotu vo večerných hodinách.



Hlavnou témou stretnutia tzv. Priateľov politiky súdržnosti (Friends od Cohesion) bude podľa tlačového a informačného odboru Úradu vlády SR európsky rozpočet na roky 2021 – 2027. Neformálnu skupinu Priateľov politiky súdržnosti tvoria členské štáty Európskej únie (EÚ), ktoré sú prijímateľmi prostriedkov z Kohézneho fondu EÚ. Prvé stretnutie skupiny sa uskutočnilo v roku 2012 v Bukurešti. Samit Priateľov kohézie sa konal aj na Slovensku, a to v rokoch 2012 a 2018.