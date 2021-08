Premiér: Peniaze, ktoré poskytla vláda ľuďom, naštartovali ekonomiku

Bratislava 17. augusta (TASR) - Peniaze, ktoré vláda dala počas pandémie nového koronavírusu domácnostiam a firmám, pomohli spolu so silným rastom exportu naštartovať ekonomiku Slovenska. Skonštatoval to premiér SR Eduard Heger (OĽANO) na sociálnej sieti v reakcii na odhad vývoja hrubého domáceho produktu (HDP) v 2. kvartáli tohto roka od Štatistického úradu (ŠÚ) SR.



"Prudko sme sa odrazili od dna," napísal premiér. Dodal, že ho teší, že sa "covidové" straty už takmer vymazali. "Životná úroveň občanov môže opäť rásť a ešte ju potlačíme vpred reformami," uzavrel Heger.



Rýchly odhad štatistikov ukázal, že ekonomika Slovenska v 2. kvartáli tohto roka sa prudko zrýchlila, medziročný rast hrubého domáceho produktu (HDP) v stálych cenách dosiahol 9,6 %. Je to najvyšší nárast od posledného kvartálu roku 2007 a ekonomika sa tak dostala takmer na predpandemickú úroveň. V bežných cenách sa v 2. štvrťroku na Slovensku vytvoril HDP v objeme takmer 24 miliárd eur, čo je medziročne o 11,8 % viac.