Premiér E. Heger: Plán obnovy môže zdržať jedine politická vôľa

Bratislava 4. októbra (TASR) – Míľniky stanovené v pláne obnovy, na základe ktorých môže Slovensko žiadať o platbu od Európskej komisie (EK), môže zdržať jedine politická vôľa. Skonštatoval to premiér Eduard Heger (OĽANO) počas pondelkovej tlačovej konferencie. Generálna riaditeľka sekcie plánu obnovy na úrade vlády Lívia Vašáková pripustila, že v rámci prvej žiadosti o platbu by niektoré legislatívne návrhy zrejme museli byť prijímané cez skratky, aby stihli byť účinné do času podania prvej žiadosti o platbu počas budúceho roka.



Pri prvej žiadosti o platbu ide podľa Vašákovej slov o 14 míľnikov, ktoré treba splniť. "Niektoré z nich už sú splnené, niektoré sú na dobrej ceste, aby sa splnili a pri niektorých evidujeme, že je potrebné zvýšiť úsilie, ale stále to vieme splniť," povedala Vašáková. O tom, čo sa bude diať, ak sa splnenie jedného míľnika bude posúvať, sa ešte rokuje, Európska komisia však prisľúbila, že bude možné pozdržať žiadosť o platbu a bude sa o peniaze dať žiadať až následne. Už teraz však takéto problémy majú i ďalšie členské krajiny.



Prvú žiadosť o platbu plánuje Slovensko podať v 1. alebo 2. kvartáli budúceho roka. Medzi tými 14 míľnikmi eviduje Vašáková niektoré legislatívne návrhy, ktoré, ak nebudú schvaľované cez rôzne skratky, tak nestihnú byť dovtedy účinné. "Pokiaľ by došlo k schváleniu ešte na januárovom zasadnutí Národnej rady SR, tak si vieme predstaviť, že tieto splnené míľniky a ciele vieme zahrnúť do tej prvej žiadosti o platbu," uzavrela Vašáková.



Zároveň dodala, že štát chystá aj systém včasného varovania vo forme vnútroštátnych míľnikov a cieľov, ktoré nastavujú časový harmonogram reforiem a investícií s jasnou zodpovednosťou za každé opatrenie na jednotlivých rezortoch. "Tento systém nám napomôže včas identifikovať riziká tak, aby sme vedeli hasiť požiar vtedy, keď niekto odhodí cigaretu a nie vtedy, keď nám už horí celá strecha," ilustrovala Vašáková.



Slovensko má takýto interný systém podľa jej slov nachystaný a vláda ho chce dať aj do medzirezortného pripomienkového konania, čaká sa však ešte na výsledky rokovania s Európskou komisiou. "Ideálny stav by bol, keby sme mali jeden dokument," poznamenala. Definitívny termín, keď by mal takýto systém uzrieť svetlo sveta, by mal byť známy v októbri alebo novembri.



Na margo toho, či bude vedieť vláda svoje reformy presadiť, premiér povedal, že štát sa sústredí na to, aby zmeny prešli. "Aby sme ľuďom priniesli pozitívnu zmenu, ktorú máme v pláne a na ktorú máme peniaze, ktorú verejnosť očakáva," deklaroval premiér s tým, že aj rokovania s koaličnými partnermi sa budú realizovať tak, aby sa reformy podarilo presadiť.